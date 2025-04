Jogadores do Internacional ressaltam resiliência do time

Podia ter sido muito pior. O Internacional saiu perdendo por 3 a 0 e não se achou em campo, mesmo com mais tempo com a bola no pé. Isso em uma partida válida pela terceira rodada da Copa Libertadores da América, contra o lanterna do Grupo F, o Nacional de Montevidéu. A partida serie vergonhosa, não fosse a reação que iniciou ainda no primeiro tempo. levando ao empate em 3 a 3. Por isso, os jogadores colorados ressaltaram a resiliência do time em entrevista na saída do jogo à Paramount+.

Na saída da partida, três dos principais nomes da equipe do técnico Roger Machado comentaram o resultado. Vitão, Fernando e Alan Patrick fizeram questão de falar da força de vontade do grupo e a sua recusa de perder.

– A Libertadores é sempre muito difícil. Tem que ressaltar a resiliência a força e vontade de buscar o resultado – comentou o zagueiro.

O camisa 5, que marcou o gol de empate, em uma jogada tirada do manual dos centroavantes – subiu lá no alto e cabeceou para baixo, a bola quicou no gramado e parou no fundo das redes do panamenho Mejía – concordou, acrescentando:

– Tem que comemorar. A gente sabia que podia buscar, mas tinha que fazer primeiro um, depois o segundo e, então, o terceiro. E fizemos. Temos outros três jogos para buscar esse pontinho.

Já o capitão Alan Patrick, que abriu a reação em um gol de pênalti, seguiu o mesmo caminho dos companheiros:

– Mais um jogo que a gente se recusou a perder, mesmo saindo atrás com três gols. Nossa equipe mostrou uma força gigantesca. Vamos seguir trabalhando. Tem mais três jogos importantes.

O que vem pela frente

O Internacional se reapresenta às 16h30min (de Brasília) desta quarta (23) para começar a preparação para o jogo contra o Juventude, marcado para sábado (26), também no Beira-Rio. A partida será válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça que vem (29), o Colorado recebe o Maracanã, do Ceará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.