Seleção envia representantes a jogo do Internacional para observar jogadores

A CBF enviou o diretor-executivo de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, ao duelo entre Internacional e Nacional-URU, pela Libertadores, para observar jogadores para a Seleção Brasileira. Ainda sem técnico desde a demissão de Dorival Júnior, o trabalho tem sido feito pela dupla.

— Nosso trabalho é justamente fazer essas observações em todos os estádios, em jogos importantes. Foi um pedido do presidente Ednaldo que aqui estivéssemos. Nosso trabalho é abastecer o banco de dados da CBF com os jogadores de maior destaque para que o futuro técnico possa fazer suas observações e a convocações para a próxima data Fifa — declarou Rodrigo Caetano.

Busca pelo novo técnico da Seleção

O diretor-executivo detalhou a procura da CBF por um novo técnico para a Seleção Brasileira. Segundo ele, o substituto de Dorival será, sem dúvidas, o comandante do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

— Primeiro, desde a saída do Dorival, a gente tem tido reuniões constantes com o Ednaldo para levantar nomes e perfis. Para que essa escolha possa ser a mais assertiva possível. Estamos há um ano da Copa do Mundo e certamente o próximo técnico da seleção será o que comandara a Seleção lá. Até a data Fifa de junho teremos isso resolvido — prometeu o dirigente.

Rodrigo Caetano ainda avaliou o desempenho nas Eliminatórias até aqui e disse o que espera do próximo técnico da Seleção, como "ter familiaridade com o futebol brasileiro".

— As Eliminatórias têm tido, desde o início, momentos de altos e baixos. Mas o treinador tem que conhecer os atletas, ter familiaridade com o futebol brasileiro, que sempre foi ofensivo, agressivo. Os nomes que estamos conversando são todos de altíssimo nível. Independentemente de estarem no Brasil ou não. Ainda não entramos em estágio de negociação. Nosso presidente tem a premissa de só abrir a negociação quando o clube dá ok. Esperamos que antes da próxima convocação possamos ter esse nome.

