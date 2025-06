Irala dá preferência ao Internacional antes de ouvir propostas

Desejo desde o começo do ano para reforçar o meio-campo colorado, Elián Irala continua entre os objetos de desejo no Beira-Rio. O volante do San Lorenzo, porém, começou a despertar interesse de outros clubes, principalmente no Brasil e nos EUA. Apesar do assédio, o camisa 5 de 20 anos dá preferência ao Internacional antes de ouvir outras propostas. Seu desejo é jogar no Alvirrubro.

O Lance! apurou em maio que o negócio entre os clubes está alinhavado. Faltam, no entanto, alguns detalhes para ser finalizado.

Conversas começaram em fevereiro

Além o Alvirrubro, dois outros times procuraram o San Lorenzo. O Fortaleza e o FC Cincinnati, dos EUA, sondaram o Ciclón e analisam investidas pelo atleta. Ambos só devem avançar após a desistência oficial do Inter.

Em fevereiro, o meio-campista, apontado como típico camisa 5 – volante central, com projeção à frente, podendo jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo – quase chegou ao Beira-Rio depois de semanas de tratativas. Literalmente na última hora o contrato ficou sem assinatura.

San Lorenzo dificultou na última hora

O San Lorenzo acabou dificultando o fechamento do acordo, mesmo com a direção colorada aceitando todas as exigências feitas ao longo das conversas. Apesar disso, a ida de Irala para Porto Alegre ficou alinhavada, entre os clubes, o jogador e o staff do atleta.

Conforme descobriu o Lance!, os contatos recomeçaram nos últimos dias e a sinalização, vinda da Argentina, é de que a preferência segue sendo a transferência para o Internacional. Isso, pelo menos até o final este mês. O passe do jogador segue fixado em 3,8 milhões (cerca de R$ 21,1 milhões)

Desde que subiu para o profissional do Ciclón, em 2023, Irala tem 73 partidas, com dois gols marcados e uma assistência. Este ano, após a aproximação do Inter em fevereiro, deixou de ser aproveitado. Se em 2024 atuou 45 vezes, desde janeiro foram 17 participações – a última em 10 de maio, no 2 a 1 sobre o Tigres.