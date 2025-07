Mercado da Bola: Internacional anuncia volante uruguaio

Enfim a novela chegou ao fim. O Internacional anunciou o volante uruguaio Alan Rodríguez. O Argentinos Juniors aceitou a proposta colorada pelo camisa 8. Conforme apurou o Lance!, o negócio foi fechado por 5 milhões de dólares, ou R$ 27,6 milhões no câmbio atual, por 80% dos direitos econômicos. A informação veio do clube portenho e de jornalistas que cobrem o Semillero del Mundo. O vínculo do jogador com o Alvirrubro será de cinco anos.

O Lance! acompanha a negociação desde a primeira proposta apresentada pela direção colorada. O jogador, inclusive, já está em Porto Alegre.

Quem é Alan Rodríguez

Capitão e titular da equipe portenha, Alan Rodríguez é apontado como líder nato, com voz de comando, Rodríguez é um segundo volante pela direita, que faz o chamado área a área, tendo ações ofensivas e faro de gol. Canhoto, era o dono do meio-campo do Semillero, gostando muito de jogar com a bola no chão. Também pode atuar como primeiro volante.

No Argentinos desde 2022, quando chegou do Boston River, de Montevidéu, o uruguaio era o único titular absoluto do clube portenho desde 2023.

Os números de Rodríguez

Rodríguez nasceu em 25 de janeiro de 2000, em Canelones. Estreou nos profissionais do Defensor, de Montevidéu, em fevereiro de 2019, e se transferiu para o Boston River, também da capital uruguaia, em 2021. Chegou no Argentinos em 2022. Soma 194 partidas, 19 gols e cinco assistências.

Argentinos Jrs

2025 - 17 jogos, 2 gols, 3 assistências 2024 - 22 jogos, 4 gols, 1 assistência 2023 - 39 jogos, 1 gol, 1 assistência 2022 - 37 jogos, 4 gols

Boston River

2021 - 34 jogos, 3 gols

Defensor

2020 - 17 jogos, 1 gol 2019 - 28 jogos, 5 gols