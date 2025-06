Internacional avalia situação do atacante Vitinho

Faltando menos de um mês para encerrar o contrato de empréstimo com o Internacional, o atacante Vitinho ainda não definiu seu futuro. O camisa 28 pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e aguarda uma atualização da Fifa sobre a questão da normativa que permite o jogador mudar de clube durante a guerra na Europa.

Por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia, o atacante está com contrato congelado junto ao Dínamo. O contrato com o Colorado é válido até o dia 30 deste mês, há otimismo entre as partes para uma permanência no Beira-Rio.

Caso a Fifa estenda a regra por mais um ano, o período assegura o término do contrato com os ucranianos. Neste caso, Vitinho ficaria livre no mercado e definiria seu futuro a partir de 30 de junho de 2026. A situação é parecida com a do zagueiro Vitão, que assinou com o Inter nesses moldes.

O atacante de 26 anos tem conversas avançadas com o Colorado e há otimismo em sua permanência. Vitinho recebeu contatos de clubes do Brasil e exterior, mas pretende permanecer em Porto Alegre.

Futuro no Internacional

Enquanto vive essa indefinição sobre o futuro, Vitinho vem se recuperando de uma lesão no cotovelo esquerdo. Na derrota para o Fluminense, no último final de semana, o camisa 28 sofreu uma fratura e precisou passar por cirurgia. O prazo para recuperação não foi divulgado.

Vitinho é o quarto jogador que mais atuou pelo Inter na temporada, junto com Wesley, Bruno Henrique e Ronaldo, todos com 26 jogos. Atrás apenas de Anthoni (32), Aguirre (31) e Vitão (27). Além disso, o atacante é o terceiro na lista de artilheiros da equipe, só menos que Enner Valencia (7) e Alan Patrick (11).