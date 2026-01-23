Gre-Nal 449 é tudo o que interessa no Internacional

O Gre-Nal 449 é tudo que interessa no Internacional desde a tarde de quinta-feira (22), quando o grupo se reapresentou após a vitória de 2 a 0 sobre o Inter-SM, na quarta (21). Na política de "jogo a jogo" e de "a partida mais importante é sempre a próxima", como comentou o técnico Paulo Pezzolano, a tendência é que o Colorado tenha mais uma vez um time só com os profissionais no clássico válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Se serão os mesmos da partida contra o Interzinho, aí, fica o mistério.

O clássico está marcado para as 20h (de Brasília) de domingo (25), no estádio Beira-Rio. A arbitragem terá Lucas Horn no comando.

Gre-Nal é tudo que interessa

Após a vitória na quarta, Pezzolano desconversou sobre a possibilidade de mandar a campo no derby a mesma escalação que iniciou contra o Inter-SM.

– Pensando no domingo não sabemos se serão esses 11, se serão quatro ou cinco – respondeu de forma sucinta, para acrescentar:

– A prioridade do Inter é o agora. O próximo jogo mais importante é domingo, o Gre-Nal. Futebol é jogo a jogo. Se é o Gre-Nal ou o time que seja, sempre pensamos no melhor para aquele jogo.

Qual será o time?

Pegando nas entrelinhas do técnico uruguaio, a escalação do time passa pela reavaliação feita na reapresentação do grupo no CT Parque Gigante, na tarde desta quinta. Quem estiver bem, deve ir para o jogo. Pelo que apurou o Lance!, há a possibilidade de os três contratados estrearem em Gre-Nal.

Ou seja, o time poderá ter Félix Torres na zaga, ao lado de Gabriel Mercado, bem como Paulinho Paula e Villagra – esse dependendo do BID – formando a dupla de volantes ao lado de Alan Patrick no meio-campo. Assim, a tendência é o Inter iniciar com Rochet; Bruno Gomes, Torres, Mercado e Berbabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

