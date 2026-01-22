Internacional duplica uso da base na largada da temporada

O Internacional duplicou o uso da base na largada da temporada de 2026 na comparação com 2025. Nas quatro rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho, com três vitórias e uma derrota, entraram em campo 14 atletas do Celeiro de Ases, contra seis no começo de 2025, um aumento de 130%. Nesses confrontos, alguns nomes foram protagonistas, como os garotos Allex (lê-se Alêx), Diego Coser e João Victor, que marcaram gols.

Além do trio artilheiro, outro nome chamou atenção. Com atuações firme, volante ganês Benjamin, de 19 anos, já se cacifica para disputar um espaço no meio-campo do time de Paulo Pezzolano.

Inter duplica presença da base

Além dos 14 garotos do sub-17 e sub-20 que estiveram em campo, outro número chama atenção. Na estreia do time no Gauchão, na virada de 2 a 1 contra o Novo Hamburgo, dos 23 atletas relacionados, 20 vieram de Alvorada, sendo que 18 deles tinham 21 anos ou menos.

Entre eles estava outro destaque, o centroavante João Bezerra. Com 16 anos, o atacante se transformou no jogador mais jovem a atuar pelo clube no século 21.

A utilização dos jogadores, com parte da avaliação do grupo, faz parte do planejamento do clube e representa a consolidação do trabalho realizado na Morada dos Quero-Queros, reforçando a integração da base com profissional, defendida pelo diretor técnico Abel Braga e por Pezzolano.

– É um movimento que reflete escolhas de gestão, critérios de formação e acompanhamento individual ao longo do processo. O Gauchão permite observar esses jogadores em contexto competitivo e avaliar como o trabalho da base se traduz em rendimento no profissional – comenta o diretor-geral das categorias base alvirrubra, Luiz Caldas Milano Júnior.

O Celeiro de Ases em 2025

No ano passado, o Inter conquistou 17 títulos nas categorias de formação. No mesmo período, a comissão técnica do time profissional acompanhou 64 jogadores oriundos do sub-17 e do sub-20. Desses, 19 atuaram ou foram ao menos relacionados para competições de nível estadual, nacional e internacional, estabelecendo um critério contínuo de observação e integração ao elenco principal.

Ao mesmo tempo, o Celeiro de Ases contou com convocações para seleções brasileiras de base, contabilizando 12 nomes em diferentes categorias.

– O objetivo da base é entregar jogadores preparados para atender às demandas reais do time principal. As convocações e a utilização desses atletas no Estadual são indicadores que usamos para medir a eficácia do modelo e ajustar processos – acrescenta Milano.