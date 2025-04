Internacional: Victor Gabriel deve voltar no Gre-Nal 447

Depois de quatro semanas de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, o zagueiro do Internacional Victor Gabriel deve retornar no Gre-Nal 477. Pelo menos no banco de reservas. É o que deu a entender o técnico Roger Machado na entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, domingo (13) à noite, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Titular durante o Estadual, o garoto volta a trabalhar com o grupo esta semana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O camisa 41 sentiu a lesão no segundo tempo do Gre-Nal 446, pela final do Campeonato Gaúcho, quando o Colorado retomou a hegemonia da competição. Durante o segundo tempo, o defensor foi substituído por Rogel, mas nas comemorações disse ter sido apenas um susto.

– Não foi nada grave. Já estou bem – falou em conversa com o Lance! ainda no gramado do Beira-Rio.

Reintegração acontece na terça (15)

Na segunda-feira (17) após o clássico, um exame comprovou a gravidade e a extensão da lesão, retirando o zagueiro da reta inicial da maratona de 19 jogos em 65 dias que o Alvirrubro terá até a parada da data FIFA no começo de junho. Assim, Victor Gabriel perdeu três jogos pelo Brasileirão (os empates com Flamengo e Fortaleza e a goleada sobre o Cruzeiro) e dois pela Libertadores (empate com Bahia e os 3 a 0 contra o Atlético Nacional-COL).

continua após a publicidade

O treinador do Internacional antecipou que o guri de 20 anos deixou os trabalhos de transição e será reintegrado ao elenco nesta terça (15). Chegou a brincar que forçaria um pouco para que ele fique à disposição o quanto antes. Pelo que Roger Machado demonstrado no retorno de atletas lesionados, é possível que Victor Gabriel apareça no banco de reservas no Gre-Nal 447, sábado (19), já que para enfrentar o Palmeiras, na quarta (16), só haverá o treino da terça.