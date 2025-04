Recente bombardeio na Ucrânia deve manter Vitinho no Internacional. O ataque à cidade de Sumy, que deixou mais de 30 mortos, indica um recrudescimento do conflito entre Moscou e Kiev e, provavelmente, vai influenciar em normativa da FIFA que envolve jogadores estrangeiros com contrato com clubes russos e ucranianos. Isso afetaria diretamente o camisa 28 do Colorado. Ainda não há confirmações por parte da federação de uma ampliação da regra.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A decisão da FIFA ocorreu no começo do conflito, ainda em 2022. Desde então, os jogadores podem, unilateralmente, suspender seus vínculos com as equipes russas e ucranianas caso se sintam inseguros de permanecerem nos dois países. Foi o que acontece com Vitinho. Ele voltou ao Brasil em 2022, logo após o Kremlin iniciar a invasão da Ucrânia, vindo do Dínamo Kiev.

Direção trabalha pela permanência

O 28 alvirrubro atuou pelo Athlético-PR ainda em 2022 e pelo Bragantino em 2023 e 2024, antes de desembarcar no Beira-Rio, em janeiro deste ano. Ele tem contrato com o Alvirrubro até o final de junho. O vínculo, porém, pode ser alterado caso a guerra não termine. Se a federação ampliar sua normativa, Vitinho deve renovar com o Internacional para permanecer no Beira-Rio pelo menos até o final deste ano.

continua após a publicidade

A direção colorada, inclusive, está ciente da situação na Ucrânia e trabalha nos bastidores para tentar garantir a segurança do atacante com a manutenção a sua permanência. Desde que desembarcou no Beira-Rio, Vitinho atuou em todas as 16 partidas oficiais do ano. Seja começando como titular ou entrando no decorrer da partida. No Campeonato Gaúcho, foi um dos goleadores colorados, com cinco gols, ao lado de Enner Valencia.