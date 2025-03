Jogadores viraram torcedores na comemoração do Internacional

Os jogadores viraram torcedores na comemoração do título do Internacional. A festa colorada após o empate em 1 a 1 com o Grêmio e a conquista do Campeonato Gaúcho foi comandada por eles durante mais de uma hora. Os atletas tomaram instrumentos, vestiram camisetas com a frase “octa, só o Inter” e exibiram outros itens de provocação ao rival, como um caixão que o zagueiro Vitão levou para casa.

Na volta olímpica, como bom argentino, Bernabei assumiu o bumbo de uma das torcidas organizadas. Wesley, por sua vez, deu uma de mestre de bateria, comandando a batucada e a cantoria. Após circundar as arquibancadas, os atletas se dispersaram pelos gramados, se juntando a familiares, amigos e funcionários do clube, e conversando com a imprensa numa improvisada zona mista, bem ao estilo do futebol raiz.

O técnico Roger Machado se esquivou das perguntas como se fosse um meia habilidoso, dizendo que só falaria na coletiva, mas sempre solícito e respeitoso, seja com repórteres ou com torcedores que pediam fotos ou queriam lhe dar um abraço. A alegria estava estampada no sorriso com que falava com todos. O Lance! conversou com alguns dos personagens da festa.

Roger Machado comemorando foi solícito com torcedores. (Foto: Roberto Jardim/Lance)

“Esse título é uma boa base”

Multicampeão, o preparador físico Paulo Paixão era um dos mais felizes na celebração.

– Sempre é bom ganhar um título. Se tem faixa tem que conquistar. Tem que comemorar. Nem que seja de bola de gude. Agora temos 15 dias para descansar um pouco e trabalhar para o Brasileiro. Temos condições de chegar bem. E esse título é uma boa base.

Susto na segunda etapa, quando saiu de maca com uma suspeita de lesão muscula, Victor Gabriel parecia estar novo em folha:

– Não foi nada grave. Já estou bem! Estou muito feliz com esse primeiro título no Inter. O primeiro como profissional. É indescritível essa conquista, o jeito que foi, com a casa cheia.

Vitão não soltou caixão azul que acabou levando para casa. (Foto: Roberto Jardim/Lance)

Conquista invicta foi ressaltada

Alan Patrick foi um dos mais solicitados, sempre rodeado de jornalista e de fãs.

– Estou muito feliz com esse primeiro título como capitão. Por ter sido uma conquista invicta, na frente da nossa torcida, das nossas família... Isso não tem preço – comentou o capitão, procurando os familiares no gramado.

O goleiro Anthoni também citou o feito:

– Estou muito feliz com o título! Ganhar da forma que foi, invicta, com nossa defesa tomando poucos gols, foi muito importante.

Rafael Borré, envolto na bandeira da Colômbia, e Enner Valencia, com a do Equador, pareciam estar numa partida, tentando driblar repórteres enquanto vibravam e eram parados por crianças para fotos.

– É o primeiro títulos de muito – afirmou o camisa 19.

Já o 13, que marcou golaço que abriu o placar de domingo (16) cansou de responder sobre a cobrança de falta. – Vinha passando perto. E dessa vez entrou. Estou muito feliz!