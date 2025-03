Internacional: um raio-x dos adversários na Libertadores

Passado o sorteio da fase de grupos, o Lance! fez um raio-x dos adversários do Internacional na Libertadores 2025. Ouvimos jornalistas baianos, colombianos e uruguaios para relatar aos torcedores colorados o que a equipe o técnico Roger Machado irá enfrentar na primeira fase da competição continental.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp.

Antes, vale registrar que, pouco depois da chave ser conhecida, o comandante alvirrubro participou de uma live no canal do clube no YouTube e falou sobre a competição, convocando a participação das arquibancadas:

– É um tiro de 100m, em que se deve depositar energia total em todas as rodadas. A energia do torcedor também precisa ser assim. Precisamos da sinergia entre campo e torcida.

Atlético Nacional-COL

Clube de Medellín, o Atlético Nacional é bicampeão da Libertadores – 1989 e 2016. Maior campeão do seu país, com 18 taças, é o atual detentor do Torneo Clausura e está em segundo no Apertura. Manda seus jogos no estádio Atanasio Girardot.

Atualmente, a equipe é comandada pelo argentino Javier Gandolfi, campeão da Sul-Americana de 2007 com o Arsenal de Sarandí. Entre os destaques estão o centroavante Alfredo Morelos (emprestado pelo Santos); o goleiro Ospina, que ex-seleção colombiana; o meia Edwin Cardona, que passou pelo Boca Juniors; e o volante Mateus Uribe, ex-Porto.

Morelos chegou do Santos e é destaque no Atlético Nacional. Foto: Raul Baretta / Santos FC

Nacional-URU

Tricampeão da América e presente na Libertadores desde 1995, sem falhar uma só, o Nacional dispensa apresentações aos colorados. Desde a final de 1980, vencida pelo tricolor montevideano, foram 12 confrontos, incluindo quatro confrontos em 2006, ano em que o Internacional conquistou a América.

O técnico da equipe é Martín Lasarte, campeão da Libertadores e do Mundo como jogador pelo Bolso. Na equipe, entre os destaques estão os atacantes uruguaios Nico López, ex-Inter, e Gonzalo Carneiro, ex-São Paulo, além do chileno Eduardo Vargas, ex-Grêmio e Atlético-MG. Vale registrar que Nico vive bom momento no Parque Central, com cinco gols em cinco jogos.

Nico López voltou do Tigres do México para o time que o revelou. Divulgação/Tigres

Bahia

Por fim, o Bahia. Conhecido do Internacional pelo Brasileirão, volta a Libertadores, novamente na mesma chave o Colorado. Em 1988, o Esquadrão de Aço, comandado pela elegância sutil de Bobô, bateu o Inter na final do Brasileiro. No torneio continental de 1989, os dois clubes se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado.

Em 2025, o Bahia está na final do Estadual – venceu a primeira sobre o Vitória por 2 a 0, a volta é neste domingo (23). Entrou na fase de grupo depois de eliminar The Strongest-BOL e Boston River-URU na fase preliminar.

Treinada por Rogério Ceni, a equipe conta com nomes de prestígio como o meia Everton Ribeiro, o centroavante Willian José, o volante Jean Lucas, e o lateral-direito Gilberto, entre outros. Também se destacam os pontas Erick Pulga e Ademir.