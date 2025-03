No dia seguinte à reconquista do Campeonato Gaúcho, no empate em 1 a 1 com o Grêmio, quebrando a sequência de sete títulos do rival, o Internacional conheceu as primeiras pedras no caminho da Libertadores 2025. O Colorado terá duas viagens longas e uma bem curta.

continua após a publicidade

🔴 Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O cabeça de chave do grupo é o Nacional do Uruguai, tricampeão da Libertadores. O confronto entre os quase vizinhos é já um clássico do competição, tendo sido disputado 12 vezes desde 1980, quando o tricolor de Montevidéu conquistou a taça. O clube da capital Uruguai esteve no caminho da primeira Libertadores do Inter por duas vezes em 2006. Na fase de grupos e nas oitavas de final. Os dois clubes ainda estiveram frente a frente em 2007, 2019 e 2023. Ao todo foram cinco vitórias coloradas, cinco empates e duas vitórias tricolores.

Adversário colombiano

O outro integrante da chave é o Atlético Nacional, de Medellín. A equipe colombiana, vencedora da Libertadores em 1989 e 2016, será a viagem mais longa da equipe do técnico Roger Machado. Por fim, o Bahia completa o grupo, outra viagem longa, do Sul ao Nordeste brasileiro. O Esquadrão de Aço e o Alvirrubro decidiram o Brasileirão de 1988, com vitória da elegância sútil de Bobo e companhia. No ano seguinte, se enfrentaram quatro vezes na Libertadores. Na fase de grupos, o Bahia venceu as duas - 1 a 0 em casa e 2 a 1 no Beira-Rio. Nas quartas de final, o Colorado ganhou as duas, ambas por 1 a 0.

continua após a publicidade