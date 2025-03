Uma das preocupações coloradas para os 65 dias com 19 partidas que terá pela frente a partir de 29 de março está solucionada desde 2023. É que o clube tem um contrato com a Sideral Linhas Aéreas, maior transportadora de carga do Brasil, que passou a trabalhar com viagens charters para passageiros há alguns anos. Assim, o Internacional terá voos fretados garantidos para a logística, o que facilita os deslocamento e diminui o tempo gasto em cada ida e volta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme apurou o Lance! com a companhia aérea e o próprio clube, iniciada em 2023, a parceria foi renovada em 2024, com um contrato que termina em 2026. O acerto é semelhante ao que a empresa tem com Bahia, Botafogo, Cruzeiro e São Paulo. O custo financeiro é por temporada e a aeronave, um 737-500, fica à disposição do Colorado no aeroporto internacional Salgado Filho – o mesmo acontece com as outras quatro equipes.

Avião será usado em nove viagens em 65 dias

Só entre a última semana de março, quando o Internacional viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no dia 29, e a última de maio, quando retorna de Recife, após jogar com o Sport, no dia 25, o avião fará nove roteiros de ida e volta – o Colorado joga dez vezes fora, mas uma das partidas é contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre mesmo.

continua após a publicidade

O trajeto mais longo será Medellín, na Colômbia, a 4.591,9km da Capital gaúcha, ou pouco mais de nove horas, onde o Alvirrubro enfrenta o Atlético Nacional. O mais próximo é para Montevidéu, pouco mais de 700km, cerca de uma hora e meia de voo, para enfrentar o Nacional.

Assim como o Internacional, Bahia, Botafogo, São Paulo e Cruzeiro enfrentarão a mesma maratona de jogos. Os quatro disputam Brasileirão e Copa do Brasil. Os três primeiros ainda têm a Libertadores no calendário, enquanto a equipe mineira disputa a Sul-Americana.

continua após a publicidade