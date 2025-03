Libertadores 2025: Internacional conhece as datas dos jogos

Após a definição dos adversários da Copa Libertadores 2025, agora, o Internacional conhece as datas dos jogos da primeira fase do torneio. Na noite de terça-feira (18), um dia após o sorteio das chaves, que colocaram Atlético Nacional, Bahia e Nacional ao lado do Colorado no Grupo F, a Conmebol detalhou o calendário da etapa inicial da maior competição do continente.

A estreia do atual campeão gaúcho será no dia 3 de abril, quinta, contra o Bahia, fora de casa. O confronto será na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois, o Alvirrubro terá duas partidas no estádio Beira-Rio: 10 de abril, outra quinta, contra o Atlético Nacional; e no dia 22, terça, contra o Nacional.

No returno, o Internacional fará duas viagens. A primeira à Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional, no dia 8 de maio. Na semana seguinte, vai ao Uruguai, para encarar o Nacional, no dia 15. Por fim, encerra a primeira fase no dia 28, contra o Bahia, em casa. Para encarar as viagens à Bahia, Colômbia e Uruguai em meio à reta inicial do Campeonato Brasileiro, o clube deverá fretar um avião para os deslocamentos no período.

Confira as datas e horários

Assim, o calendário colorado na fase de grupos ficou assim:

1ª rodada – 3 de abril (quinta) – 19h – Bahia x Inter – Estádio Fonte Nova, Salvador

2ª rodada – 10 de abril (quinta) – 19h – Inter x Atlético Nacional – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

3ª rodada – 22 de abril (terça) – 21h30min – Inter x Nacional – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

4ª rodada – 8 de maio (quinta) – 21h30min – Atlético Nacional x Inter – Estádio Atanasio Girardot, Medellín

5ª rodada – 15 de maio (quinta) – 19h – Nacional x Inter – Estádio Gran Parque Central, Montevidéu

6ª rodada – 28 de maio (quarta) – 19h – Inter x Bahia – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre