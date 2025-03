Internacional: última semana de treinos antes de maratona

Entre a estreia no Brasileirão, sábado (29), contra o Flamengo, no Maracanã, e a última partida antes da parada para Mundial de Clubes FIFA, dia 1º de junho, serão 19 partidas por três competições – Brasileirão, Copa o Brasil e Libertadores – em 65 dias. Para isso, o Internacional terá sua última semana de treinos antes da maratona de jogos antes da intertemporada forçada.

Como na semana após a conquista do título do Campeonato Gaúcho, no dia 16 de março, o clube deu três dias de folga aos jogadores, ao todo, a comissão técnica terá nove dias de trabalho para essa preparação. Depois, somente durante a competição da FIFA é que o elenco terá tempo mais longo para os treinamentos.

Assim, o objetivo é deixar a equipe preparada física e tecnicamente pronta para esses pouco mais de dois meses com confrontos no meio e no final de semana.

– Temos condições de chegar bem – comentou o preparador físico Paulo Paixão, ainda na comemoração depois do Gre-Nal 446 no gramado do Beira-Rio.

Grupo quase completo

Os trabalhos estão programados para as 10h (de Brasília) de segunda (24) a sexta-feira (28). Na sexta à tarde, o time deve viajar para o Rio de Janeiro em voo fretado. O Colorado tem um contrato com a Sideral Linhas Aéreas até o final de 2026. Um avião 737-500 fica estacionado no aeroporto Salgado Filho à disposição do clube. Assim, todas as viagens da temporada serão em voo charter.

continua após a publicidade

Do grupo que encerrou o estadual, Roger Machado só não contará com o zagueiro Victor Gabriel, com lesão muscular na coxa esquerda. Já os selecionáveis Sérgio Rochet, do Uruguai, Carbonero e Rafael Borré, da Colômbia, e Enner Valencia, do Equador, devem se juntar ao elenco depois do retorno de suas seleções e de uma avaliação médica.