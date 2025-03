Internacional tem reforços mais recentes treinando com o grupo

Depois da conquista do Campeonato Gaúcho, o técnico Roger Machado reiniciou os trabalhos com foço para o início das competições nacionais – Brasileirão e Copa do Brasil – e continental – Copa Libertadores da América. Desde o recomeço dos trabalhos, na quinta-feira (20), o Internacional tem os reforços mais recentes treinando com o grupo. O primeiro compromisso será no sábado (29). Às 21h, no Maracanã, o time de Roger Machado enfrenta o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com as ausências do goleiro Sergio Rochet, com a seleção do Uruguai, e dos atacantes Rafael Borré e Carbonero, com a Colômbia, e Ennner Valencia, com o Equador, o elenco colorado foi encorpado com a integração do zagueiro Juninho, do volante Diego Rosa e do meia paraguaio Óscar Romero, que passaram a treinar normalmente com o elenco.

Dos três, o defensor deve ser o primeiro a estrear. Vindo do Midtjylland, da Dinamarca, o jogador de 30 anos é o substituto mais lógico para o garoto Victor Gabriel, que se recupera de lesão muscular na coxa direita. Canhoto como o titular, é o mais cotado para fazer dupla com Vitão.

continua após a publicidade

Viagem será em voo fretado

O Colorado tem mais um treino na manhã deste sábado (22). Após o trabalho que começa às 9h30min (de Brasília), o grupo ganha folga no domingo (23). Depois, a comissão técnica tem mais cinco dias de treinamentos para ajustar o time para a estreia no Brasileirão.

A viagem para o Rio de Janeiro e o retorno para Porto Alegre serão feitos em voo fretado. O clube tem contrato até o ano que vem com a Sideral Linhas Aéreas. A companhia deixa um 737-500 à disposição da delegação alvirrubra durante toda a temporada.

continua após a publicidade