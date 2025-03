Internacional: os “bons” problemas para Roger Machado resolver

Se o Internacional não chega a ter um grupo como os o Flamengo ou do Palmeiras, que têm quase dois titulares por posição, oferece “bons” problemas para Roger Machado resolver. Do goleiro ao ponta esquerda – ou extrema como dizem hoje em dia –, o técnico colorado tem no banco nomes que têm entrado bem ao substituírem os titulares. O Lance! analisa como está o elenco alvirrubro para a sequência da temporada.

Anthoni ou Rochet, disputa pela titularidade

No gol, Roger Machado tem dois bons nomes. Com 22 anos, Anthoni aproveitou a oportunidade. Jogou todo o Estadual com boas e seguras atuações. Foi mantido inclusive quando o uruguaio Sergio Rochet foi liberado pelo departamento médico. Seguindo a lógica apresentada pelo treinador na final do Gauchão, o camisa 1, convocado por Marcelo Bielsa para a Celeste, deve aguardar uma chance para voltar à tiularidade.

Laterais: argentinos têm só um substituto

Com a lesão de Bruno Gomes, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, Braian Café Aguirre é o único lateral-direito no grupo colorado. Apesar de ter comprometido nas primeiras partidas, evoluiu e apresentou regularidade na reta final do Estadual - tanto na marcação, quanto no apoio. Mesmo assim o Internacional procura outro nome para a posição. No lado esquerdo, Bernabei continua em grande fase. Quando Ramon entrou, não comprometeu. Nathan deve ser devolvido ao Santos.

Braian Aguirre (E) vem tendo boas atuações com a camisa alvirrubra. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Zaga: Victor Gabriel está fora até final de abril

Com lesão muscular na coxa direita, Victor Gabriel é o único desfalque para as primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores. Sem o guri, que entrou e tomou conta da defesa, Roger Machado tem quatro nomes para completar a dupla com Vitão.

Apesar de Rogel ter atuado no final da temporada passada, a preferência deve recair sobre Juninho, canhoto como o camisa 41. Assim, Vitão permanece na direita. Caso o uruguaio, Kaique Rocha ou Clayton Sampaio entrem, o camisa 4 passa para o lado esquerdo. Gabriel Mercado ainda faz tratamento no DM.

Vitão, Junhinho (C) e Paulo Paixão no treino do Internacional. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Cinco volantes para duas vagas

No meio, as duas vagas de volante têm seis concorrentes. Pela reta final do Gauchão, Fernando e Bruno Henrique devem continuar como titulares. Como dos dois têm mais de 35 anos, é possível que não atuem em todas as partidas ou sejam substituídos na maioria dos jogos. Assim, quatro nomes estão na briga.

O preferido é Ronaldo. Trazido do Juventude a pedido de Roger, o camisa 16 é quase o 12º jogador do time. Tem entrado em quase todos os confrontos. Reintegrado ao elenco após a frustrada negociação com o Alvinegro Praiano, Thiago Maia também deve começar a ganhar espaço. Correm por fora o guri Luis Otávio e Diego Rosa, recém-chegado do Lommel, da segunda divisão da Bélgica.

Fernando é o titular da primeira posição do meio-campo. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Meias: a difícil substituição para Alan Patrick

Por tudo que tem jogado no Internacional desde a temporada passada, Alan Patrick é quase insubstituível. Até se diz que o Colorado sofre de Patrick-dependência. O problema é não há nenhum jogador com as mesmas características no grupo. Gustavo Prado é quase seu substituto imediato. Outra opção é Bruno Tabata, que ainda se recupera de lesão.

No último dia de fevereiro, o Colorado anunciou a contratação do paraguaio Óscar Romero, para a posição. Enquanto isso, o garoto Gabriel Carvalho, de 17 anos, foi negociado com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e deve sair no meio do ano. Até por isso, a direção colorada corre atrás de um meia a altura do camisa 10.

Alan Patrick não tem substituto no grupo colorado. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Na frente, quem entra resolve

Nas três posições da frente, pelo menos quatro nomes têm resolvido. Dos oito gols das semifinais e finais do Estadual, sete foram marcados pelo trio reserva: três de Vitinho e Valencia, cada um, e um de Carbonero. Ou seja, eles entraram e resolveram.

Rafael Borré e Wesley, titulares na primeira fase da competição, agora esperam oportunidade. O setor ainda conta com os guris Lucca e Ricardo Mathias.