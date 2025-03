O Internacional trabalha para colocar em forma os reforços anunciados no último dia da janela de transferências internacionais, em 28 de fevereiro. O zagueiro Juninho, o volante Diego Rosa e o meia Oscar Romero estão oficialmente liberados pelo BID desde o começo de março, e treinam normalmente com o grupo desde a retomada dos trabalhos após a conquista do Gauchão, na quinta-feira (21).

Dos três, o mais perto de estrear é o defensor. Aos 30 anos, o zagueiro chegou foi adquirido por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) junto ao Midtjylland, da Dinamarca, com contrato até 2027. Como vinha atuando normalmente, está pronto para jogar. Por ser canhoto, deve substituir Victor Gabriel, afastado com lesão na coxa direita, pelo menos em três jogos do Brasileiro – Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza – e dois do torneio continental – Bahia e Atlético Nacional.

Óscar Romero é o mais atrasado

Diego Rosa também vinha jogando pelo Lommel, na segunda divisão da Bélgica. Ainda não há previsão para sua, porém. O certo é que contra o Esquadrão de Aço, na primeira rodada do torneio continental ele não poderá estar em campo. Com ainda tem vínculo com a equipe de Salvador, não poderá atuar devido a uma cláusula contratual.

O mais atrasado na preparação é Óscar Romero, que esteve no elenco do Botafogo no ano passado. O meia teve poucas oportunidades na campanha vitoriosa do Fogão e acabou afastado do grupo em algumas ocasiões. Por conta disso, não vinha jogando nem treinando normalmente.

Por conta disso, demandou uma atenção especial da comissão técnica, para ficar à disposição do técnico Roger Machado. Nos dois primeiros treinos preparatórios para a estreia do Brasileirão, o paraguaio trabalhou normalmente.

