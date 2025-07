Internacional tem escalação definida para pegar o Ceará

Ainda tem treino da manhã de sábado (19), mas o Lance! apurou que o Internacional está com escalação definida para pegar o Ceará na partida das 11h (de Brasília) de domingo (20). O técnico Roger Machado irá repetir, no jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a maior parte do time que enfrentou o Vitória no sábado passado (12). Haverá apenas uma mudança na equipe.

O Colorado entra na rodada na 14ª colocação, com 14 pontos. Vale lembrar que a equipe não entrou em campo neste meio de semana, já que o confronto com o Bahia foi adiado – o Esquadrão de Aço entrou em campo pela repescagem da Sul-Americana.

Thiago Maia como primeiro volante

Os trabalhos da semana e as atividades da sexta-feira (18) indicam que o técnico Roger Machado manterá o meio-campo e o ataque que vencerão o Leão da Barra na semana passada. Isso significa que Thiago Maia voltará a atuar como primeiro volante e Carbonero seguirá na ponta esquerda.

Por outro lado, há a possibilidade de retorno de Bernabei, que não atua desde 28 de maio. O lateral-esquerdo vem treinando normalmente e tem boa chances de começar o enfrentamento contra o Vozão. Caso o técnico Roger Machado opte por não começar com o camisa 26é possível que Braian Aguirre volte a jogar pela lateral esquerda, e Alan Benítez comece na direita.

Assim, o Inter deve iniciar o jogo com Rochet; Aguirre (Benítez), Vitão, Victor Gabriel e Bernabeu (Aguirre); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Vitinho volta aos treinos

A sexta trouxe duas boas notícias. Enquanto a direção anunciava a ampliação do contrato de empréstimo de Vitinho, o atacante voltava a treinar com bola. Afastado desde 1º de junho, quando saiu da partida contra o Fluminense com uma fratura no cotovelo esquerdo, o camisa 28 trabalhou com bola normalmente. A precisão é de que o atacante fique á disposição para jogar em agosto.