O técnico Roger Machado completa um ano no comando o Internacional nesta sexta-feira (17). São 365 dias no Beira-Rio, com períodos de altos e (poucos) baixos. De positivo, foram dois longos períodos de invencibilidades, com algumas partidas que fizeram os olhos do torcedor brilhar, além das classificações às oitavas de final em duas competições e da retomada da hegemonia gaúcha pelo Colorado. Do outro lado, a campanha irregular no Campeonato Brasileiro este ano e a recente entrada na zona de rebaixamento.

Para marcar a data, o Lance! traz um levantamento das múltiplas faces de Roger Machado na casamata alvirrubra. Confira.

Da desconfiança ao sonho

Roger Machado chegou ao Beira-Rio em 18 de julho de 2024 sob olhares de desconfiança da torcida. Afinal, fez a base e construiu a carreira no maior rival. Para atrapalhar, nas primeiras sete partidas, acumulou uma vitória, quatro empates e duas derrotas. Sem falar na eliminação na repescagem da Sul-Americana.

A partir de 25 de agosto, porém, engatou a marcha e empilhou 12 vitórias e quatro empates, conseguindo recorde de invencibilidade colorada na era dos pontos corridos. A campanha, com algumas grandes atuações do time, como as goleadas sobre São Paulo e Atlético-MG, ambas por 3 a 1, fora, e a vitória n Gre-Nal, levaram a torcida a sonhar.

Retomada da hegemonia

Mas o título era impossível e a vaga na Libertadores foi o que sobrou. Começado 2025, Roger e o time tinham uma missão: reconquistar o Campeonato Gaúcho. Afinal, eram oito anos sem título e sete taças levadas para a Arena. E o título veio. Com uma atuação de gala no primeiro Gre-Nal na final, com direito a 2 a 0 na casa tricolor. Nesse, Roger ainda mandou o recado antirracista, vestindo um camiseta do Inter alusiva à luta contra o racismo.

Juntando Gauchão e começo do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Roger se superou, somando 11 vitórias e seis empates, ou 17 jogos invictos. As goleadas com boas atuações sobre Cruzeiro, no Brasileiro, e Atlético Nacional-COL, no torneio continental, ambas por 3 a 0, trouxeram o sonho outra vez.

Do sonho ao pesadelo

Só que, vieram os acúmulos de jogos, as constantes más-atuações e a, mesmo que por uma rodada, e entrada na zona de rebaixamento. Na competição nacional, o Inter acumulou pouco mais de dois meses sem vitórias – de 26 de abril a 12 de julho. O que salvou o período foram as classificações às oitavas de final nas copas do Brasil e Libertadores.

Na Liberta, um ponto a mais. O Inter estava no grupo da morte, ao lado de Bahia, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Nas duas últimas rodadas teve grandes atuações nos 2 a 0 sobre o Bolso, em Montevidéu, e 2 a 1, de virada, sobre o Esquadrão de Aço, no Beira-Rio.

O reencontro com os três pontos no Brasileirão aconteceu no sábado passado (12), contra o Vitória. O 1 a 0, com gol no final, veio após uma atuação que levantou vaias das arquibancadas em mais de um momento. A torcida espera que a partida contra o Ceará, no domingo (20), seja um reencontro com as boas atuações, até para comemorar o primeiro ano de Roger no Beira-Rio.

Números de Roger Machado no Inter

2024

26 partidas

13 vitórias

8 empates

5 derrotas

Aproveitamento: 60,2%

2025

33 partidas

17 vitórias

10 empates

6 derrotas

Aproveitamento: 61,6%

Total

59 partidas

30 vitórias

18 empates

11 derrotas

Aproveitamento: 61%

