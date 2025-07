Internacional x Ceará: onde assistir e prováveis escalações

Internacional e Ceará se enfrentam neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Mandante do duelo, o Colorado chega pressionado mesmo após bater o Vitória. A equipe comandada por Roger Machado ocupa apenas a 14ª colocação, com 14 pontos somados, e visa aproximação do pelotão principal da tabela.

FICHA TÉCNICA INT CEA 15ª RODADA Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 20 de abril de 2025, às 11h (de Brasília) Local Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Para o duelo, Roger Machado contará com os retornos de Bernabei, lateral-esquerdo, e do volante Ronaldo. A expectativa é de um Beira-Rio lotado no domingo pela manhã para conduzir o Internacional à quarta vitória na competição.

Do outro lado, o Ceará vive boa temporada, mas chega para o duelo após derrota em casa para o Corinthians. O Vozão, que fez bom início de competição e agora tenta campanha regular, soma 18 pontos na décima colocação do Brasileirão.

Histórico do confronto

O confronto tem histórico equilibrado. Em todas as competições foram disputados 26 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Internacional, nove empates e oito triunfos do Ceará. O Colorado leva vantagem como mandante, com sete vitórias e três derrotas em doze partidas.

Veja mais informações de Internacional x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CEARÁ

SÉRIE A - BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Anne Kesy Gomes (AM)

🖥️ VAR: Gabriel Rodrigues Castro (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carbonero; Borré. (Técnico: Roger Machado).

CEARÁ: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Galeano, Lucas Mugni e Pedro Henrique; Pedro Raul. (Técnico: Léo Condé).