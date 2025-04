Internacional atinge marca histórica de 150 mil sócios

O Internacional atingiu a marca de 150 mil sócios nesta quarta-feira (23). O resultado é histórico para o Colorado, que chegou ao maior número de associados do clube e segue dentro do top-5 do Brasil.

O Inter tinha essa meta desde o começo do ano passado, mas que foi prejudicada pelas enchentes no Rio Grande do Sul em maio - o Beira-Rio ficou inativo por dois meses e a recuperação do estádio custou R$ 10 milhões. Em outubro, o clube reforçou a campanha de sócios com a torcida no Brasileirão.

Na época, a equipe de Roger Machado tinha 12 jogos invictos e faria uma sequência de três jogos em casa (Flamengo, Criciúma e Fluminense). O Colorado embalou 16 partidas de invencibilidade e terminou a Série A na quinta posição, com vaga direta para a Libertadores.

Com a arrancada na reta final, o Inter até ficou próximo de chegar a 150 mil sócios, mas não conseguiu em dezembro de 2024. O clube fechou a última temporada com 145.917 associados, sendo 107.265 sócios adimplentes.

- A marca é a prova da grandeza Internacional e da confiança que nossa torcida deposita no clube. Esse resultado valoriza nossa história, fortalece nosso futuro e reflete a paixão, a lealdade e o compromisso do torcedor em construir um Inter cada vez mais forte, competitivo e representativo. Seguiremos trabalhando para retribuir essa confiança. Juntos, alcançaremos novos feitos dentro e fora de campo - comemorou o presidente Alessandro Barcellos.

Os benefícios de ser sócio do Inter agregam descontos em empresas parceiras (15% a 40%) e na loja oficial do clube (15%) , além de experiências promovidas em ações aos torcedores, seja em dia de jogo ou pontuais.

Os planos de sócios do Inter são divididos em seis categorias e variam de R$ 9 a R$ 175 por mês. Três dessas modalidades não pagam ingresso, enquanto a outra metade possui desconto.

- Estamos cada dia mais engajados em oferecer novos benefícios aos associados, sejam eles como experiências exclusivas no Beira-Rio no match day e contato com atletas, por exemplo, e em descontos e vantagens em estabelecimentos comerciais dos mais variados. O torcedor entendeu que uma das maiores forças do Inter é sua associação. O maior patrimônio do Colorado é seu quadro social. Quanto mais sócios, mais receita, mais condições de termos um time forte, mas, também um Clube gigante, de representatividade nacional. E isso é o que nos diferencia - avaliou Nelson Pires, vice-presidente de marketing.

Torcida lota o Beira-Rio no Gre-Nal 443. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Internacional está atrás do Palmeiras no ranking de sócios

No Brasil, o Colorado fica atrás apenas do Palmeiras, que tem 197 mil sócios. Atlético-MG (113 mil), Grêmio (98 mil) e Cruzeiro (81 mil) completam o top-5 do futebol brasileiro.

No mundo, os clubes que lideram o ranking são o Bayern de Munique e o Benfica, com mais de 400 mil associados. River Plate (352 mil), Boca Juniors (324 mil) e Borussia Dortmund (218 mil) estão na sequência.

Assim, o Palmeiras possui a sexta posição no levantamento mundial. Com 150 mil sócios, o Inter entra no top-10 e se iguala a Eintracht Frankfurt e Manchester United.