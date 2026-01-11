Internacional rompe contrato com patrocinadora máster

O Internacional rescindiu o contrato com a casa de apostas Alfa, sua patrocinadora máster, devido ao não pagamento das parcelas acordadas no contrato entre as partes. As mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025, e janeiro deste ano, estavam em atraso.

A parceria, que havia sido iniciada em fevereiro de 2025 e deveria durar três anos, não completou sequer 12 meses. O Colorado já não exibirá a marca da casa de apostas em seu uniforme na partida contra o Novo Hamburgo, válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

O acordo previa pagamentos anuais de R$ 50 milhões, divididos em 12 parcelas mensais de R$ 4,16 milhões. Esse montante correspondia a mais da metade da receita orçada pelo clube com patrocínios para 2026, estimada em R$ 90 milhões. Para o ano corrente, o Internacional projeta arrecadar R$ 101,83 milhões com patrocínios.

Internacional rompe com patrocinadora Alfa após falta de pagamentos (Foto: Maxi Franzoi/Agif/Gazeta Press)

Grêmio também rompeu com mesma patrocinadora

O Grêmio, rival do Internacional, também rompeu seu contrato com a Alfa pelos mesmos motivos. O Tricolor já havia substituído a marca em suas camisas nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025.

Internacional anuncia fim de contrato com casa de apostas

O Sport Club Internacional comunica que notificou a rescisão do contrato com o patrocinador master em razão do descumprimento contratual existente. Paralelamente, o Clube trabalha, por meio de seu Departamento Jurídico, na negociação para a obtenção dos valores devidos e da correspondente indenização.

O Internacional informa, ainda, que está em trâmite negocial para a contratação de um novo patrocinador master. Assim que houver a finalização do negócio, a comunicação será realizada de forma oficial.