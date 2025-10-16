Patrocinadora máster da dupla Gre-Nal pede para sair
Alfa estaria negociando com os clubes para romper o contrato de três anos
Anunciada em fevereiro com pompa e circunstância como nova patrocinadora máster da dupla Gre-Nal, a Alfa pediu para a sair. Conforme apurou o Lance!, a casa de apostas online estaria negociando o fim da parceria com Grêmio e Internacional. A medida se deve a recente atraso no repasse dos valores referentes a setembro, que deveriam ter sido quitados nas primeiras semanas de outubro, e a falta de perspectiva para colocar os valores em dia ainda este ano.
A Alfa foi anunciada em 5 de fevereiro como principal patrocinadora de Grêmio e Internacional. A marca a ser estampada no centro da camiseta dos dois times substituiria o Banrisul, banco estatal gaúcho que foi parceiro da Dupla durante 24 anos.
Para isso, a bet ofereceu um contrato de R$ 50 milhões anuais – ou cerca de R$ 4,16 milhões por mês – para cada clube. O acordo valeria por três anos. Por conta de um desarranjo financeira da agência de apostas, o pacto não durou sete meses, com a empresa anunciando que não efetuaria o pagamento referente a setembro.
Alfa pediu para sair
Ao Tricolor, a companhia disse que não teria como efetuar repasses até o final do ano, mas que colocaria em dia o montante em janeiro. A direção colorado revelou que só ficou sabendo que o total do mês passado, que seria depositado no dia 10 de outubro, após a data.
Pelo que descobriu o Lance!, a Alfa tem oferecido o espaço na parte frontal das camisas para outras marcas assumirem os anos de 2026 e 2027 – totalizando R$ 100 milhões para cada coirmão. E não só para companhias do ramo de apostas. Oficialmente, nem a bet nem os clubes falam do assunto.
