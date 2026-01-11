Escândalo no São Paulo: o que o Lance! sabe sobre o assunto

Os bastidores do São Paulo ganharão um novo capítulo na noite deste domingo. O 'Fantástico', programa da TV Globo, anunciou que exibirá uma reportagem exclusiva sobre o escândalo envolvendo a diretoria, devido às investigações em andamento que denunciam esquemas recentes no clube paulista. Na última semana, o Lance! apurou a crise interna enfrentada pelo Tricolor e os temas que devem ser abordados no especial.

No dia 6 de janeiro, a reportagem do Lance! publicou que o presidente Julio Casares teria recebido cerca de R$ 1,5 milhão em depósitos em dinheiro em sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. As movimentações do presidente do São Paulo estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Além disso, a investigação também aponta que, no período entre janeiro de 2021 e novembro de 2025, foram sacados R$ 11 milhões em espécie das contas do São Paulo, distribuídos em 35 operações. Casares foi eleito presidente no fim de 2020 e assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2021.

Até o momento, porém, não há informações que estabeleçam uma ligação direta entre os saques realizados pelo clube e os depósitos identificados na conta do presidente. Os destinos dos recursos e a origem das transações ainda não foram esclarecidos nem detalhados nos relatórios analisados. A apuração indica, inclusive, a possível contratação de empresa de transporte de valores.

Os dados surgiram a partir da análise de relatórios do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Governo Federal. O Lance! confirmou que os valores e informações citados pelo UOL constam nos autos da investigação conduzida pela Polícia Civil.

Novas acusações no São Paulo

Na última sexta-feira, uma nova acusação veio à tona: pagamento de valor milionário a empresa de ex-sócio de Reinaldo Carneiro. O Lance! teve acesso à íntegra do acordo com a empresa Milclean, que prevê a atuação de até 96 funcionários fixos, distribuídos em três turnos, para atender exclusivamente o clube social. No entanto, a apuração indica que menos da metade desse contingente atua de forma efetiva. Em alguns dias, por exemplo, apenas 39 funcionários registraram presença.

Além disso, informações inicialmente publicadas pelo jornal Estadão e confirmadas pelo Lance! apontam que a Milclean já manteve relação com uma figura de destaque do futebol nacional: Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Reinaldo foi sócio da empresa até 2021, ao lado de Otávio Alves Corrêa Filho.