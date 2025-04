Internacional: Roger Machado se preocupa com desgaste emocional

O técnico do Internacional voltou a falar da sua preocupação com o desgaste emocional após o empate em 3 a 3 com o Nacional-URU, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A questão foi citada por Roger Machado porque foi a segunda partida que seu time saiu atrás e teve que buscar o placar. Além disso, teve que fazer três gols sem tomar nenhum, já que o Bolsou chegou a abrir 3 a 0.

O comandante colorado disse estar preocupado mais com a parte emocional do que com a parte física.

– Te confesso que parte emocional me preocupar mais que a parte física. Tempo e prontidão, reação de expectativa, tomada de decisão. isso tudo impacta na sequência. O músculo bem trabalhado, em 72 horas tu consegue a recuperação. O emocional não. Esse é o calendário que a gente tem. Vai ter que mexer com isso. Esse foi o oitavo jogo da sequência. Temos mais 12 jogos. Doze jogos – ressaltou.

Também comentou a irregularidade que o time tem apresentada no começo das partidas. Foi assim no Gre-Nal 447, no sábado (19). E se repetiu nesta terça-feira (22), ao levar dois gols em dez minutos e ainda tomar o terceiro antes de fazer o primeiro.

– A irregularidade dos últimos jogos tem acontecido no primeiro tempo. E isso me preocupa. o peso dos jogos. A irregularidade no início, o peso da sequência sem as vitórias, mas sobretudo o peso da sequência dos muitos jogos que a gente tem enfrentado.

E no sábado (26), tem Brasileirão

Ainda na coletiva, Roger Machado começou a projetar o enfrentamento com o Juventude, sábado (26), no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A preparação da equipe começa na tarde desta quarta (26).

– [O desgaste do empate que o Nacional] Vai ter uma consequência para quem vai para o jogo no final de semana. A sensação que tive é que, principalmente nas questões de intensidade, nesses jogos que saímos atrás, a gente se desgasta mais, perdemos o controle técnico da partida. Estamos suportando a maratona fisicamente, mas estamos pagando o preço não sendo eficiente e saindo atrás – analisou.

Depois da partida pelo Brasileirão, o Internacional volta a campo já na terça (29), mais uma vez na sua cancha, onde recebe o Maracanã, do Ceará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.