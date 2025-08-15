Ingressos de Cruzeiro x Internacional: veja preços e como comprar

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Internacional, sábado (23), às 18h30, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda para o cruzeirense não sócio do programa 5 Estrelas e para a torcida do Colorado.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Internacional é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Para essa partida, os setores Laranja superior e Roxo superior não estarão disponíveis inicialmente. O Cruzeiro vai avisar caso haja abertura desses setores posteriormente, de acordo com a procura pelos ingressos.

A venda dos bilhetes para os sócios do programa 5 Estrelas começou na quinta-feira (14), de acordo com as prioridades. O resgaste do ingresso é feito pelo app Cruzeiro Nação Azul ou pelo site socio.cruzeiro.com.br.

Todos os torcedores maiores de 16 anos, inclusive os do Internacional, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento, obrigatório e único, é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. As crianças e adolescentes menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O espaço destinado aos torcedores colorados será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 6 do Ginásio Mineirinho, na avenida Abrahão Caram. Deste local, o torcedor visitante segue até a Via de Integração para acessar a Esplanada do Mineirão e o Portão A do estádio.

No turno, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no Beira-Rio (Foto: Divulgação/Internacional)

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Internacional:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Laranja (Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00

Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00

Camarote Vermelho - Inteira: R$ 400,00 / Meia: R$ 200,00

Como chegar ao Mineirão

