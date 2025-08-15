menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 15/8/2025

O técnico Roger Machado deve começar a definir a equipe que joga no domingo (17)

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTreino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 15/08/2025
04:00
O Internacional volta a treinar na manhã desta sexta-feira (15) no CT Parque Gigantes. A atividade, que contará com grupo completo, faz parte da preparação para enfrentar o Flamengo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O técnico Roger Machado deve começar a definir a escalação do Colorado para o jogo das 18h30min (de Brasília) de domingo (17), no Beira-Rio.

Agenda da semana

  • Sexta (15/8) – 10h
  • Sábado (16/8) – 10h
  • Domingo (17/8) – 18h30min, Internacional x Flamengo

Libertadores

Fique atento! Os check ins para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, também contra o Flamengo, na quarta (20), já estão abertos. Confira os detalhes aqui. Para os sócios que pagam parte do valor do ingresso, os preços são os seguintes:

Ingressos do Internacional
Internacional - tabela de preço de ingressos para a Libertadores (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.

  • 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional

