Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 15/8/2025
O técnico Roger Machado deve começar a definir a equipe que joga no domingo (17)
O Internacional volta a treinar na manhã desta sexta-feira (15) no CT Parque Gigantes. A atividade, que contará com grupo completo, faz parte da preparação para enfrentar o Flamengo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Agenda
O técnico Roger Machado deve começar a definir a escalação do Colorado para o jogo das 18h30min (de Brasília) de domingo (17), no Beira-Rio.
Agenda da semana
- Sexta (15/8) – 10h
- Sábado (16/8) – 10h
- Domingo (17/8) – 18h30min, Internacional x Flamengo
Libertadores
Fique atento! Os check ins para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, também contra o Flamengo, na quarta (20), já estão abertos. Confira os detalhes aqui. Para os sócios que pagam parte do valor do ingresso, os preços são os seguintes:
Próximos jogos o Internacional
Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.
- 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
