O Internacional volta a treinar na manhã deste sábado (16) no CT Parque Gigante. A atividade, que contará com grupo completo, faz parte da preparação para enfrentar o Flamengo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O técnico Roger Machado deve definir a escalação do Colorado para o jogo das 18h30min (de Brasília) de domingo (17), no Beira-Rio. A tendência é de time misto ou reserva.

Agenda da semana

Sábado (16/8) – 10h

Domingo (17/8) – 18h30min, Internacional x Flamengo

Libertadores

Fique atento! Os check ins para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, também contra o Flamengo, na quarta (20), já estão abertos. Confira os detalhes aqui. Para os sócios que pagam parte do valor do ingresso, os preços são os seguintes:

continua após a publicidade

Internacional - tabela de preço de ingressos para a Libertadores (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.