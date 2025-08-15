Internacional deve usar time reserva contra o Flamengo

Com a partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo na próxima quarta-feira (20), o Internacional deve usar time reserva contra o mesmo Rubro-Negro neste domingo (17). Pelo menos é o que indicou o treino fechado da manhã desta sexta (15) no CT Parque Gigante. Pelo que apurou o Lance!, nenhum titular participou das atividades com bola no gramado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida do torneio continental, as duas equipes se reencontram pelo Brasileirão. O time gaúcho é 11ª, com 24 pontos. O carioca, lidera, com 40 pontos.

Segundo dia sem titulares em campo

Pelo segundo dia consecutivo, os trabalhos com bola não tiveram os 11 que iniciaram o jogo na quarta, no Maracanã. Como na quinta (14), eles fizeram corridas no gramado e exercícios físicos na academia. O elenco ainda tem mais um treinamento agendado para a manhã deste sábado (16).

continua após a publicidade

Na coletiva no Rio, o técnico Roger Machado indicou que poderia preservar jogadores no confronto pela competição nacional:

– O Brasileiro é importante, mas essa partida vem bem no meio de uma disputa [as oitavas da Libertadores]. A gente vai ver quem vai estar bem recuperado para o domingo.

Um desfalque é certo

Um titular não joga com certeza. Bruno Tabata, que ganhou vaga no meio-campo nos dois últimos jogos, recebeu o terceiro amarelo diante do Bragantino, na 19ª rodada. Assim, não vai para o duelo com o Flamengo. Por outro lado, o ataque deverá ter os selecionáveis Rafael Borré e Enner Valencia, que perderam espaço para Ricardo Mathias.

continua após a publicidade

Se confirmar a tendência de um time reserva, o Internacional deve ir a campo no começo da noite este domingo com Rochet (Anthoni); Benítez, Clayton, Victor Gabriel e Pablo (Juninho); Richard, Bruno Henrique e Vitinho; Gustavo Prado, Rafael Borré e Valencia.