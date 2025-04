Internacional: Roger Machado vê partida com dois momentos

Após buscar o empate em 3 a 3 com o Nacional-URU, dentro do Beira-Rio, o técnico Roger Machado disse ver a partida com dois momentos diferentes. O treinador do Internacional também ressaltou que nunca havia visto um time comandado por ele ir atrás de um resultado tão desfavorável como no clássico continental válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

O comandante colorado viu o jogo com o Bolso como um enfrentamento de dois momentos.

– O resultado depende de que frame a partida a gente vai analisar. O início, tivemos meio tempo e um jogo muito ruim. Dois gols de erro de execução. Esse resultado adverso tirou além do equilíbrio estratégico nos tirou força. Se analisar o segundo tempo, nós vencemos por 2 a 0, um jogo diferente, nas mudanças que fiz, e estrutura, que nos permitiu ter dois jogadores mais à frente, podendo entrar na área. Foram dois tempos distintos – analisou.

Primeira vez a gente não esquece

Roger Machado também assinalou que nunca havia visto um time seu buscar um resultado como o da partida com o Trico:

– Não me recordo de equipes minhas que tenham saído perdendo por 3 a 0 retomarem o jogo e conseguirem empatar. No intervalo disse que ia organizar diferente e que precisávamos fazer um gol de cada vez e manter o equilíbrio para não levar outro gol. As trocas foram feitas aos poucos para não desequilibrar também.

O que vem pela frente

O Internacional se reapresenta às 16h30min (de Brasília) desta quarta (23) para começar a preparação para o jogo contra o Juventude, marcado para sábado (26), também no Beira-Rio. A partida será válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça que vem (29), o Colorado recebe o Maracanã, do Ceará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil