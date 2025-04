Thomas Müller na mira do Internacional? Veja o que sabemos

De saída do Bayern de Munique após 25 anos, Thomas Müller já procura seu próximo destino para a próxima temporada. De acordo com o jornal "Bild", da Alemanha, o Internacional seria um dos clubes interessados na contratação do meia alemão. No entanto, segundo apuração do Lance!, fontes ligadas ao clube gaúcho negaram qualquer negociação com o jogador.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Além da idade ser um empecilho para a contratação, a questão financeira foi uma das justificativas para a saída do ídolo alemão. Pelo que o Lance! levantou, as avaliações internas do Internacional indicam que o grupo ainda precisaria de pelo menos mais um zagueiro e um lateral-direito para disputar um lugar com Braian Aguirre, o que distanciaria a chegada de Thomas Müller ao Rio Grande do Sul..

O contrato de Müller com os Bávaros vai até o fim da temporada europeia, em junho deste ano. O meia jogará o Mundial de Clubes e não terá seu contrato renovado. Inclusive, ele terá um jogo de despedida do clube alemão, pelo qual atuou a carreira inteira.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp.

Thomas Müller de saída do Bayern

Dono de 33 títulos e com 724 partidas disputadas, Thomas Müller é o jogador com maior número de jogos pelo Bayern de Munique na história, sendo um dos maiores ídolos da instituição. Com alto salário e poucos minutos na temporada, o meia decidiu, em comum acordo com a diretoria, pela não renovação de seu contrato, que termina em junho deste ano.

Ao todo, o jogador entrou em campo 34 vezes na temporada, com cinco gols marcados e cinco assistências. Na maior parte do tempo, contudo, ele esteve no banco de reservas, com 1259 minutos jogados; média de 37 por partida.