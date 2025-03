A primeira fase da Libertadores não terá jogos do Internacional na TV aberta. Todas as seis partidas do Colorado pela Grupo F estarão ou em emissora a cabo ou no streaming. Aliás, das sete equipes brasileiras na competição continental, quatro estarão em transmissões da TV Globo ou afiliadas – Botafogo, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Bahia, Fortaleza e Inter só serão assistidos por quem tem assinatura ou em algum bar.

O time o técnico Roger Machado estreia no torneio no dia 3 de abril, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia. Três dias depois, o Alvirrubro recebe o Atlético Nacional, no Beira-Rio, no mesmo horário. Os dois confrontos serão transmitidos ao vivo pela ESPN, na TV a cabo, e pelo Disney+. O terceiro jogo, contra o Nacional do Uruguai, também no Beira-Rio, às 21h30min do dia 22, só estará no streaming Paramout+.

No returno, acontece o mesmo. Enquanto Atlético Nacional x Inter, às 21h30min o dia 8 de maio, no Atanasio Girardot, em Medellín, e Nacional x Inter, às 19h do dia 15, no Gran Parque Central, em Montevidéu, estarão na ESPN e na Disney+, a última partida, contra o Bahia, às 19h do dia 28, no Beira-Rio, estará na Paramount+.

Para assistir os enfrentamentos pela TV, o colorado deverá ter ou uma assinatura de TV a cabo ou ter contrato com os streamings da Disney+ ou da Paramount+.

Reta final terá mesmos canais

As oitavas, quartas e semifinais, assim como a final, terão transmissão nos mesmos locais: Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+. A definição de quais confrontos estarão em quais canais. Vale, porém, colocar na agenda as datas reservadas para cada etapa:

- oitavas de final: 12, 13 ou 14 e 19, 20 ou 21 de agosto

- quartas de final: 16, 17 ou 18 e 23, 24 ou 25 de setembro

- semifinal: 21, 22 ou 23 e 28, 29 ou 30 de outubro

- final: 29 de novembro

A decisão da Libertadores, em jogo único, ainda sem sede definida. Adotado a partir de 2019, até agora, Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Rio de Janeiro, duas vezes, Montevidéu (Uruguai) e Guayaquil (Equador) já sediaram o jogo mais importante do continente.