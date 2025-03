Os discursos do vestiário o Internacional antes do Gre-Nal 446

Um vídeo divulgado no canal do clube no YouTube traz os discursos do vestiário do Internacional antes do Gre-Nal 446, clássico que decidiu o Campeonato Gaúcho de 2025. As falas inflamadas do técnico Roger Machado, do diretor esportivo Andrés D’Alessandro e de jogadores como o capitão Alan Patrick e os goleiros Anthoni e Rochet dão o tom com que o Colorado encarou a finalíssima na qual interrompeu a série de sete títulos do coirmão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O material foi publicado na Inter TV na noite de quarta-feira (19) mostra os semblantes concentrados dos atletas, comissão técnica e do dirigente. O argentino faz referência a uma foto, dando a entender que é a foto de campeão e comenta:

— Vocês merecem botar essa foto na história do clube. Não é um título menor! Vou falar para vocês: é o mais importante da história. Não importa quem ganhou 10, 15 ou dois. Esse é o mais importante! — disse o dirigente, em voz alta.

continua após a publicidade

Alan Patrick também assumiu o discurso:

— É final, rapaziada! Trabalhamos para isso, para esse momento. Botar nosso nome na história.

A rede de Alessandro Barcellos

Roger Machado valorizou igualmente a importância de conquistar um Estadual. O técnico colorado surpreendeu os atletas, mostrando um pedaço da rede do Beira-Rio guardada pelo presidente Alessandro Barcellos após o título gaúcho de 1991, decidido em Gre-Nais.

— Essa aqui é a história daquele dia. O presidente me deu hoje. O que isso quer dizer? A gente tem campões de competições europeias. A gente tem artilheiros de país em Copa do Mundo, campeões da Libertadores, caras que jogaram os maiores clássicos mundiais. A gente tem um goleiro que pegou pênalti em Copa do Mundo. O que vale um título estadual para a carreira desses caras? Para mim, isso vale a história. Ela é grande para gente, ela tem o tamanho que a gente determina. Ninguém vai tirar isso da gente — discursou Roger.

continua após a publicidade