Mesmo sem gols, técnico do Internacional aprova Borré e Valencia

Mesmo que Borré e Valencia não tenham marcado gols na vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon, o técnico do Internacional aprovou da atuação da dupla. Sem previsão de retorno de Wesley e de Alan Patrick para a primeira partida da semifinal contra o Caxias, a tendência é que os centroavantes sejam mantidos por Roger Machado.

🔴 Roger faz elogios a Victor Gabriel apos vitória do Internacional

– Com Borré e Valencia na frente, talvez a gente aproveite o melhor momento dos dois. Gostei do Borré solto mais solto no campo, da esquerda para a direita – comentou Roger Machado.

Borré em nova função

Na partida válida pela última rodada da primeira fase do Gauchão, Borré jogou quase como articulador, um pouco mais recuado, o que deixou Valencia mais centralizado, à frente. O equatoriano teve bons momentos, inclusive sofrendo um pênalti, não convertido pelo colombiano, no entanto.

O comandante colorado acrescentou que vê “um monte de tendências em curso”, comentando outras opções para o ataque, como Carbonero mais à frente, diferente do posicionamento que jogou no sábado (15).

– Depois que tirei o Borré, coloquei o Carbonero por dentro. Ele também tem um bom passe. As peças acabam se encaixando – acrescentou.

Roger Machado ponderou, porém, que para ter Borré e Valencia na frente, precisará de comprometimento dos dois na parte defensiva:

– Também vou precisar da ajuda deles na defesa. Se eles se propuseram a ajudar, acho que podemos ter os dois na frente.

Após o êxito de 2 a 0 sobre o Monsoon, a classificação e a garantia de melhor campanha, os jogadores do Internacional ganharam o domingo (16) e a segunda (17) de folga. A preparação para o primeiro jogo da semifinal, que deve acontecer no sábado (22), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, começa na terça (18).

