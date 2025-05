Internacional leva força máxima para Florianópolis

O Internacional desembarcou na tarde desta quarta-feira (21) em Florianópolis com força máxima para a partida contra o Maracanã-CE. Todos os jogadores que estão à disposição de Roger Machado viajaram para enfrentar o Alveceleste pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Dono do mando de campo, o clube cearense decidiu vende-lo, levando o confronto para o estádio Orlando Scarpelli. O jogo começa às 19h (de Brasília) desta quinta (22).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Apesar de ter levado elenco completo, o treinador colorado tende a poupar alguns jogadores para a reta final da maratona de 19 jogos em 65 dias – ainda faltam quatro enfrentamentos, três deles decisivos para a temporada.

Quem pode ficar de fora

Dependendo de apenas um empate, o Internacional deve ter pelo menos quatro preservações. Os mais prováveis de iniciarem o jogo no banco de reservas, já que viajaram, são Aguirre, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley. Nos seus lugares, devem atuar Ramon, Gustavo Tabata, Óscar Romero e Gustavo Prado. Com lesão diagnosticada na região das costelas, Anthoni deve ir para o sacrifício.

continua após a publicidade

Por outro lado, o técnico Roger Machado terá o retorno de Fernando e Victor Gabriel, que não atuaram no 1 a 1 com o Mirassol, domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão. Os dois jogam normalmente.

Raykkonen volta a ser relacionado

Ainda sem Carbonero, Enner Valencia, Rafael Borré e Vitinho, afastados por lesão, Roger relacionou mais uma vez o atacante Raykkonen, do sub-17. O atacante havia estreado justamente no 1 a 0 sobre o Maracanã e marcado um gol, que foi mal anulado pelo árbitro.

continua após a publicidade

Viajaram para Santa Catarina: Anthoni, Alan Patrick, Aguirre, Bernabei, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Diego Rosa, Fernando, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Ivan, Juninho, Lucca, Óscar Romero, Ramon, Raykkonen, Ricardo Mathias, Rogel, Ronaldo, Thiago Maia, Victor Gabriel, Vitão e Wesley.

Com as prováveis preservações, o Alvirrubro deve iniciar o jogo com Anthoni; Ramon (Aguirre), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata (Bruno Henrique) e Óscar Romero (Alan Patrick); Gustavo Prado (Wesley) e Ricardo Mathias.