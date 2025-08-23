Em reunião, direção do Internacional banca técnico e cobra jogadores

A quinta-feira (21) foi movimentada no Beira-Rio. Além das discussões a respeito à chuva de papel antes do confronto com o Flamengo, o Departamento de Futebol do Internacional reuniu jogadores e comissão técnica para falar das duas eliminações em sequência, assim como foi feito após derrota por 2 a 1 para o São Paulo, há duas semanas. Conforme apurou o Lance! com mais de uma fonte, apenas os cartolas falaram e os atletas foram os mais cobrados na conversa que durou cerca de uma hora.

Em menos de um mês, o Colorado foi eliminado na Copa do Brasil, para o Fluminense, e na Libertadores, para o Flamengo, sem demonstrar força de reação. E esse foi um dos pontos citados.

Respaldo ao técnico

Enquanto diversos setores do clube buscavam culpados pela cena que atrasou o começou do jogo das oitavas de final, o Departamento de Futebol fazia quase o mesmo a respeito da eliminação nas duas copas. De acordo com relatos colhidos pelo Lance!, antes do treino da tarde de quinta, os dirigentes, incluindo o presidente Alessandro Bracellos, convocaram uma reunião.

Participaram a comissão técnica e o grupo de jogadores. Também estiveram presentes o vice de futebol, José Olavo Bisol, o diretor-executivo, André Mazzuco, e o diretor esportivo, Andrés D'Alessandro. O tom foi apoio ao técnico Roger Machado e cobrança, forte, aos jogadores.

Somente dirigentes falaram

Na conversa de cerca de uma hora, realizada no vestiário do CT, apenas os dirigentes se manifestaram. Os cartolas cobraram de forma veemente os atletas pelos maus resultados, pelas eliminações recentes e pela queda de desempenho nos confrontos mais recentes. Também garantiram que não haverá mudança no comando técnico.

Segundo ouviu o Lance! de suas fontes, a melhora do time precisa ocorrer partir de uma mudança de postura dos atletas. Isso não significa, porém, que o treinador está totalmente imune ao risco de demissão em caso de maus resultados nas próximas duas partidas.