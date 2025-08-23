Escalação de Cruzeiro x Internacional: Roger Machado faz uma mudança

Forçado por uma ausência forçada por desconforto muscular, o técnico Roger Machado faz uma mudança no time do Internacional que enfrentará o Cruzeiro no final da tarde deste sábado (23). Na partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30min (de Brasília), no estádio Mineirão, o Colorado não terá o volante Thiago Maia, que ficou em Porto Alegre com desconforto muscular. No seu lugar, entra Richard.

O Alvirrubro chega para o jogo com 24 pontos, na 12ª colocação, precisando se recuperar da eliminação na Libertadores e da derrota na rodada anterior do Brasileirão, ambas para o Flamengo.

Temporal prejudicou preparação

Por conta do forte temporal que se abateu sobre Porto Alegre na manhã de sexta-feira (22), o treino do Inter no CT Parque Gigante foi prejudicado. A chuva e o ventos insistentes impediram o trabalho no campo antes da viagem para Belo Horizonte, e os jogadores realizaram apenas atividade na academia.

Dessa forma, a preparação para o jogo com a Raposa ficou mais na conversa e não houve esboço e escalação. Por conta disso, Roger Machado só não repetirá a equipe porque Thiago Maia sentiu desconforto no adutor da coxa direita e ficou de fora da delegação. No seu lugar, entra Richard. Suspensos, Enner Valencia e Vitinho também não deixaram a capital gaúcha.

Assim, o restante da equipe será a o mesmo que iniciou a partida contra o Flamengo, na quarta (20). U seja, o time que inicia o duelo será Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Para enfrentar o Colorado, o técnico Leonardo Jardim terá a volta de três jogadores que cumpriram suspensão diante do Mirassol, na segunda (18): o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian. Quem também volta ao time é o lateral-direito William, que passou os últimos dias fazendo um trabalho para recuperação de pancada no quadril.

Ou seja, o Cruzeiro começa o confronto com Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.