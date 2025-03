Internacional ganhou um reforço inesperado para abril

Na reta final da preparação para o Campeonato Brasileirão e a Copa Libertadores, o Internacional ganhou um reforço inesperado. O meia Gabriel Carvalho, que sofreu uma fratura no pé esquerdo em janeiro e, desde então, vinha realizando tratamento, voltou a trabalhar com bola, conforme mostraram fotos do treino de sábado (22). A tendência é que o jogador esteja apto a jogar em abril.

O atleta de 17 anos foi pisado no pé em um treino da seleção brasileira sub-20 realizado na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 12 de janeiro. O grupo se preparava para o Sul-Americano da categoria, disputado no Chile e conquistado pelo Brasil. O guri sofreu a fratura no quinto metatarso e voltou para Porto Alegre, onde foi submetido a uma cirurgia. Na época, o clube não divulgou uma previsão de volta.

Gabriel deve deixar o clube em agosto

O problema é que Gabriel Carvalho terá pouco tempo para atuar com a camisa vermelha. Nos últimos dias de dezembro, o Internacional confirmou sua venda para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, naquela que se tornou a segunda maior transferência da história do clube. Os valores podem chegar a 22 milhões de dólares, dependendo do cumprimento de metas estipuladas no contrato pelo jogador.

Como só tem 17 anos, ele viajará para a Arábia Saudita quando completar a maioridade, o que acontece no dia 17 de agosto. Até lá, deverá ajudar o técnico Roger Machado, principalmente entre o final de março e o dia 1º de junho, quando o clube terá enfrentará uma maratona de 19 partidas – divididas entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores – em 65 dias.