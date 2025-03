Internacional: único invicto e com melhor aproveitamento

Existe uma máxima no Rio Grande do Sul, criada pelo saudoso cronista esportivo gaúcho Wianey Carlet, que diz que o estadual é “engana bobo”. Apesar disso, é preciso levar em conta que números não mentem. Sendo assim, é possível afirmar que o Internacional é o único time invicto e o que tem o melhor aproveitamento até o momento entre os 20 clubes da Série A do Brasileirão. Vale notar que o Paulistão ainda não terminou, e os números de Corinthians e Palmeiras ainda podem mudar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Sem contar amistosos, o Colorado não perdeu nenhuma das 12 partidas que disputou no Campeonato Gaúcho. Das demais equipes, Atlético-MG e Ceará foram derrotados apenas uma vez. Depois, aparecem Bahia, Corinthians e Flamengo, duas; Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Juventude, Sport e Vitória, três; Fortaleza, São Paulo e Vasco, quatro; Santos, cinco; Bragantino, seis; Mirassol, sete; e Botafogo, nove.

Aproveitamento de 83,3%

No desempenho, com três empates e nove vitórias, o time do técnico Roger Machado totaliza 83,3% de aproveitamento. A melhor marca do ano entre as equipes da primeira divisão do Brasileirão. Mais abaixo aparece o Ceará, com 81,2%. Na faixa dos 70% estão Corinthians (75,4%), Flamengo, 75%, Atlético-MG (73,8%), Vitória (71,4%) e Juventude (70,3%).

continua após a publicidade

Entre 50% e 60% figuram Fortaleza (69,2%), Bahia (68,2%), Palmeiras (64,4%), Vasco (58,9%), Sport (58,3%), Fluminense (54,9%), Grêmio (54,7%), São Paulo (52,3%) e Santos (50%). Os últimos quatro são Cruzeiro (43,3%), Bragantino (42,2%), Mirassol (41%) e Botafogo (30,9%).

Entenda o “engana bobo”

Nesse ponto é preciso entender o “engana bobo” criado por Carlet. O principal motivo para essa frase de efeito do jornalista falecido em 2017 é o nível dos adversários do Gauchão. O Alvirrubro enfrentou dois clubes de Série A – Grêmio e Juventude –, nenhum da B, dois na C – Caxias e Ypiranga –, e quatro na D – Brasil-PE, Guarany, São José e São Luiz. Além de quatro sem série nacional nenhuma.

continua após a publicidade

O Paulista, por exemplo, tem seis clubes na primeira divisão, e o Carioca, quatro. Também vale perceber que o Internacional foi o terceiro clube que menos entrou em campo entre as 20 equipes analisadas. Fica atrás apenas de Cruzeiro, que jogo dez vezes, e Juventude, que atuou nove.