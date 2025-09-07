Internacional finaliza semana com duas tarefas trabalhadas

Duas das tarefas que o Internacional tinha para trabalhar na parada para a Data Fifa foram analisadas e colocadas em prática nos treinos da semana que passou. Como o próprio técnico Roger Machado havia comentado após o 2 a 1 sobre o Fortaleza, no domingo (31) passado, e esmiuçado o Lance!, o Colorado usou os primeiros quatro treinos da parada do Campeonato Brasileiro para encontrar um substituto para Bernabei e arrumar a defesa.

O Alvirrubro retorna a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodado do Brasileirão será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Tarefa 1: substituto para Bernabei

Entre as tarefas da comissão técnico para os treinos desta Data Fifa estavam encontrar um substituto para o lateral-esquerdo Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo, e reforçar a proteção defensiva da equipe. Essas foram as ênfases das atividades realizadas de quarta-feira (3) e sábado (6).

Conforme conseguiu apurar o Lance!, o treinador colorado montou a equipe promovendo o retorno de Victor Gabriel à lateral. Oriundo da posição, onde fez a base, o camisa 41 passou a atuar como zagueiro no começo desse ano, a pedido do próprio Roger Machado. Foi muito bem no Campeonato Gaúcho, mas caiu de rendimento após uma lesão na coxa esquerda.

Tarefa 2: arrumar a defesa

Além de colocar Victor Gabriel na lateral esquerda, o comandante colorado tratou de encontrar uma solução para a defesa. Ele mesmo frisou após o jogo contra o Leão do Pici:

– Um time que quer estar entre os cinco primeiros não pode tomar em média mais de um gol por partida.

E o Inter tem média de 1,1 gol contra no ano, e 1,4 bola na rede de Anthoni ou Rochet no Brasileirão. Assim, a ordem é frear os problemas defensivos, sobretudo diante de um adversário como o Palmeiras, terceiro colocado no Nacional.

Por isso, foi testada a volta dos três volantes. Assim, Thiago Maia e Alan Rodríguez ganharam o suporte de Bruno Henrique do tripé de proteção ao setor defensivo. Por vezes, o paraguaio Óscar Romero entrou no lugar do camisa 8.

Assim, sem Rochet, defendendo o Uruguai na Eliminatória Sul-Americana, o time treinado tem tido Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Romero), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.