menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Dados do Lance!: como o Internacional está após a 21ª rodada do Brasileiro

Com base nas 11 primeiras rodadas, números apontam possibilidades coloradas

Roger Machado, técnico do Internacional
imagem cameraRoger Machado mira a parte de cima da tabela (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 06/09/2025
13:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no sábado passado (31), elevou as perspectivas coloradas no Campeonato Brasileiro. Com base nas 21 rodadas já disputadas, projeção de dados do Lance! indica como o Internacional está na competição. Com a conquista dos três pontos, os números apontam que o Alvirrubro está cada mais afastado da zona de rebaixamento e mais próximo de ficar na primeira página da tabela, mesmo que o G4 continue um sonho muito distante, cada vez mais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ao mesmo tempo, comparamos a evolução do Inter desde 11ª rodada. Veja a evolução das chances.

Como o Inter evoluiu

O Colorado terminou a 11ª rodada com 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, que era o 17º. Três rodadas depois, estava com 14 pontos na 14ª colocação. Na 17ª, a equipe de Roger Machado figura na décima posição, com 21 pontos. Após a 18ª, caiu para 13º, com os mesmos 21 pontos. Com a vitória sobre o Bragantino, na 19ª, subiu para 24 pontos e estacionou na 12ª colocação. Chegou à décima posição na 21ª rodada, com 27 pontos.

O que não mudou muito, são as chances de terminar a competição no G4. Na primeira perspectiva, a probabilidade era de 4,3%. Três jogos depois, o percentual havia caído para 3,65%. Na rodada anterior, havia melhorado um pouco, mas ainda baixa: 6,22%. Após a derrota para o São Paulo, o percentual caiu para 3,10% e voltou a cair, para 2,79% e para 1,57%.

continua após a publicidade

Por outro lado, os riscos de cair seguem abaixo dos 20% desde a 17ª rodada. Se o Colorado entrou na 12ª rodada com 29,5% de entrar no Z4 – entrou temporariamente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, ficando ali durante a parada para o Mundial de Clubes –, chegou à 18ª com 11,96%, à 19ª, com 16,93%, a 20ª com 13,52%, e após a 21ª com 9,38%. Confira a evolução.

G45º a 12º13º a 16ºZ4

11ª rodada

4,30%

35,30%

31%

29,5%

14ª rodada

3,65%

37,19%

32,35%

26,8%

17ª rodada

6,22%

53,67%

28,15%

11,96%

18ª rodada

3,10%

46,33%

33,63%

16,93%

20ª rodada

2,79%

51,84%

31,86%

13,52%

21ª rodada

1,57%

58,67%

30,38%

9,38%

Comemoração gol do Internacional
Alan Patrick, Bernabei e Ricardo Mathias comemoram gol do camisa 10 (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias