Internacional

'Não pensamos em rebaixamento', diz técnico do Internacional

Ramón Díaz comentou a derrota por 1 a 0 para o Bahia, em partida atrasada

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 22/10/2025
22:22
Ramon Díaz, técnico do Internacional
Ramon Díaz, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
"Não pensamos em rebaixamento". Essa foi a frase do técnico do Internacional, Ramón Díaz, que resume a coletiva após mais uma derrota, por 1 a 0 para o Bahia, na noite desta quarta-feira (22). O resultado na partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro manteve o Colorado com 35 pontos, apenas quatro a frente do Vitória, 17º colocado, primeiro time do Z4, mesmo assim, o argentino não pensa em cair. Ele analisou o confronto com o Tricolor de Aço em falou em recuperar jogadores para a próxima partida.

No sábado (25), às 17h30min (de Brasília), o Alvirrubro joga contra o Fluminense, no Maracanã. Por isso, o time viaja ainda na noite desta quarta para o Rio de Janeiro.

"Não pensamos no rebaixamento", afirma Díaz

Para Don Ramón, o Inter começou bem o enfrentamento contra o Tricolor de Aço.

– Me parece que, taticamente, disputamos um bom primeiro tempo, tivemos duas chances bem claras. Aí, veio uma jogada pontual, o pênalti. Mas a equipe seguiu competindo – argumentou, pontuando que o time tem jogado com comprometimento.

Depois, comentou:

– Não pensamos no rebaixamento. O mais importante é pensar que a equipe tem que melhorar, que precisa enfrentar situações complicadas como essa. Vamos recuperar dois ou três jogadores que são muito importantes.

E acrescentou:

– Temos muito caminho ainda para percorrer. Vamos seguir lutando. Sabemos como é o Brasileirão. Futebol é dinâmico e muda muito de repente. Com três pontos podemos dar um salto na tabela.

Entre os atletas que podem voltar ao time, citados por Díaz, estão Carbonero, que cumpriu suspensão contra o Bahia, e Alan Patrick, que estava com quadro de lombalgia, devem viajar de Porto Alegre para o Rio de Janeiro.

Rafael Borré, atacante do Internacional
Rafael Borré, atacante do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

