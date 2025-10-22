Titular do Internacional sofre críticas em partida contra o Bahia: 'Infantil'

O lateral Bernabei foi alvo de críticas após cometer um pênalti durante o primeiro tempo entre Bahia e Internacional. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A penalidade aconteceu aos 47 minutos da primeira etapa. Na ocasião, o lateral do Colorado derrubou Ademir dentro da área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza não hesitou ao marcar a infração.

Willian José foi o responsável por realizar a cobrança. No primeiro arremate, o atacante parou no goleiro Ivan, já no rebote, acertou a trave, e só depois, em um terceiro lance, marcou o gol.

Nas redes sociais, torcedores do Internacional não perdoaram a ação de Bernabei. O lateral foi alvo de críticas após o lance crucial da partida. Veja a reação dos torcedores abaixo:

Como foi Bahia x Internacional

A noite fria - para os padrões de Salvador - e chuvosa parece ter deixado o Bahia mais sonolento no início do jogo. Os comandados de Rogério Ceni abusaram nos erros de saída de bola diante de um Inter com pressão alta e quase pagou caro. Foram dois escanteios para o Colorado em menos de quatro minutos e uma chance clara em finalização de Bruno Gomes, que parou em defesa de Ronaldo.

Mas o Bahia cresceu no jogo diante de um Internacional mais acuado e passou a dominar as ações, com chegadas principalmente pelas pontas. As melhores chances, inclusive, foram criadas por Ademir e Sanabria, este último com um chute colocado que obrigou Ivan a dar rebote nos pés de Michel Araújo, só que o meia não teve domínio e deixou a bola escapar na pequena área, aos 27 minutos.

Logo depois, Jean Lucas finalizou ainda teve outra boa oportunidade na área, mas parou em Ivan. Quem teve a responsabilidade de abrir o placar foi Willian José, já aos 50 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti depois que Ademir foi derrubado na área. O gol, por sinal, foi um tanto quanto esquisito. O goleiro Ivan defendeu a cobrança do atacante, que pegou o rebote e mandou no travessão. A rede só balançou mesmo na terceira tentativa.

O time de Ramon Díaz até teve chance de empatar em cobrança de falta, mas o primeiro tempo picotado pelo excesso de faltas e paradas médicas ficou mesmo no 1 a 0.

O cenário pouco se alterou no segundo tempo. Mesmo com a vantagem mínima, o Bahia seguiu no comando de ataque e criou as melhores chances, com Ademir e Sanabria. O Inter, por sua vez, seguia pouco criativo e chegava raramente com perigo ao ataque. Mas a situação que já estava ruim piorou ainda mais aos 27 minutos, quando Alisson foi expulso por chegada dura em Nestor.

Claro que a expulsão influencia, mas o Internacional, que luta para não cair, sequer esboçou uma reação. O único momento mais ativo do time no ataque foi o abafa dos cinco minutos finais. Mas só abafa, sem estratégia. Bom para o Bahia, que seguiu dominante na partida, teve chance para ampliar e conquistou três pontos importantes na luta por vaga direta na Libertadores.