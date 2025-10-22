Zagueiro vira dúvida para o restante da temporada do Internacional

Não foi só o resultado de 1 a 0 para o Bahia, em partida na noite desta quarta-feira (22), que foi negativo para o Internacional. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Vitão foi substituído após dar um carrinho na linha de fundo. O diagnóstico preliminar é de entorse no joelho esquerdo. O atleta será reavaliado e passará por exames no Rio de Janeiro, para onde a delegação viajou logo depois da partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão.

O Colorado enfrenta o Fluminense, às 17h30min (de Brasília) deste sábado (25). Antes, treinará nesta quinta (23) e na sexta (24), na Escola de Educação Física do Exército, na Urca.

Vitão virou dúvida

Eram 37 minutos da etapa inicial. O Bahia lançou uma bola na linha de fundo pela direita. O argentino Sanabria dominou, mas Vitão deu um carrinho, mandando para escanteio. Só que, no lance, a perna esquerda ficou presa no gramado, e o camisa 4 passou a se contorcer em campo.

Após atendimento médico, o zagueiro ainda tentou permanecer em campo. Mas, após a cobrança de escanteio pelo Tricolor de Aço, Vitão caiu no gramado e saiu no carrinho. No seu lugar, entrou Clayton Sampaio.

Conforme informações preliminares, o jogador sofreu uma entorse. No exame clínico, foi descartado ruptura dos ligamentos. Na saída do estádio, Vitão estava com a perna esquerda imobilizada e mancando bastante.

O diagnóstico será descoberto apenas nesta quinta, após testes de imagem que serão realizados no Rio de Janeiro, para onde a delegação viajou após deixar a Fonte Nova. O grupo receberá os reforços de Carbonero, que cumpriu suspensão automática, e de Alan Patrick, que se recuperou de quadro de lombalgia.