Internacional lamenta morte de funcionário histórico

O Internacional, em nota publicada neste sábado (6), lamentou o falecimento de Gentil Souza dos Passos, o eterno "Seu Gentil", aos 69 anos. O ex-funcionário trabalhou por mais de 50 anos no Colorado. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

— A história do Internacional também se escreve com o nome de Seu Gentil. Sua trajetória está eternizada na memória colorada e seguirá viva na dedicação e no exemplo que deixou. Para sempre conosco. Descanse em paz — escreveu o Inter, em seu site oficial.

Ícone do Internacional

Seu Gentil deixa um legado enorme no Beira-Rio. Ele chegou com apenas 17 anos, em 1974, e trabalhava como roupeiro do elenco principal do clube gaúcho.

O ex-funcionário, torcedor apaixonado do Colorado, testemunhou os maiores feitos da história. Seu primeiro título foi o Campeonato Gaúcho de 1974 e, desde então, acumulou conquistas em gerações de jogadores em Porto Alegre.

Em sua trajetória pelo Internacional, Gentil fez parte das conquistas de 24 títulos estaduais, sendo três do Campeonato Brasileiros, um da Copa do Brasil, dois da Libertadores da América, um da Sul-Americana, dois da Recopa Sul-Americana e o Mundial da Fifa.

Torcedores lamentam

Nas redes sociais, torcedores do Colorado lamentaram a perda para o clube, destacando a importância de Seu Gentil para o dia a dia do Inter.