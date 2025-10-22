Narrador se surpreende com cobrança de pênalti em Bahia x Internacional: 'Nunca vi'

O Bahia saiu na frente no confronto contra o Internacional, desta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o narrador Vinícius Rodrigues, do Premiere, se surpreendeu com a cobrança de uma penalidade, que originou o gol do Tricolor de Aço.

O primeiro tempo da partida ia se encaminhando para um empate sem gols. Até que, Bernabei derrubou Ademir dentro da área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza não hesitou ao marcar a penalidade, aos 47 do primeiro tempo.

Willian José foi o responsável por realizar a cobrança. No primeiro arremate, o atacante parou no goleiro Ivan, já no rebote, acertou a trave, e só depois, em um terceiro lance, marcou o gol. O cenário surpreendeu o narrador Vinícius Rodrigues.

- Final do primeiro tempo. Foi três em um. Três chutes para valer um gol. Confesso que nunca tinha visto isso. Três chutes, em um pênalti para valer um gol. E cada um de um jeito, uma o goleiro pega, a outra pega no travessão e no terceiro lance tem o gol - disse o narrador.