Análise: Internacional mais uma vez sem criatividade, efetividade e vontade
Derrota para o Bahia foi mais um resumo do que o Colorado tem sido na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
A derrota por 1 a 0 para o Bahia, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi mais um resumo da temporada do Internacional. O time de Ramón e Emiliano Díaz repetiu o Colorado de Roger Machado, não tendo criatividade, efetividade e vontade. Para piorar, a equipe alvirrubra não teve atitude na maior parte do confronto da noite desta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Com o resultado, o Inter permaneceu com 32 pontos, a apenas quatro do Vitória, 17º colocado e primeiro clube na zona de rebaixamento. E ainda perdeu três atletas para o próximo jogo.
Faltou criatividade, efetividade e vontade
No começo do confronto, até parecia que seria diferente. Nos primeiros 10 ou 15 minutos iniciais, o Internacional até deu a impressão de que seria diferente dos últimos enfrentamentos. Pressionou e forçou erros do Tricolor de Aço. Até teve três chances em cinco minutos – uma com Vitinho, para fora, e duas com Bruno Gomes, forçando defesas de Ronaldo.
Quase no final da etapa inicial, o 28 ainda teve força para, em um contra-ataque, entrar na área e chutar para defesa do 96 tricolor. De resto, a equipe gaúcha inexistiu em campo. Sem Alan Patrick ou um arremedo de meia, o Colorado não teve criatividade. Para variar, faltou efetividade, principalmente de Rafael Borré. E, no segundo tempo, atrás no placar, não teve vontade para buscar o resultado.
Bernabei comprometeu
De resto, o Bahia matou o Alvirrubro jogando pela direita, lado esquerdo de defesa do time de Ramón e Emiliano Díaz. Ademir fez o que quis com Bernabei. Michel Araújo também. E foi em falta no uruguaio que o argentino levou o terceiro amarelo, que o tirou do jogo de sábado (25), contra o Fluminense.
E foi no 7 baiano que Bernabei cometeu um pênalti bobo, que resultou no gol adversário – após defesa de Ivan, Willian José ainda meteu no travessão antes de colocar nas redes. Ainda no primeiro tempo, Vitão sentiu o joelho esquerdo ao dar um carrinho e a perna ficar trancada na grama. Outro desfalque para o jogo da 30ª rodada.
Guris não resolveram
Na segunda etapa, o menino Alisson conseguiu neutralizar Ademir. Pelo menos nos 26 minutos em que esteve em campo. O guri de apenas 17 anos entrou mal e fez falta dura em Rodrigo Nestor, levando o vermelho. Ou seja, só sobrou Victor Gabriel para a lateral esquerda para o jogo contra o Tricolor Carioca.
Na frente, Don Ramón promoveu as entradas de Gustavo Prado, no lugar de Alan Benítez, e Raykkonen, no de Vitinho. Os garotos da base, porém, não ajudaram. Prado rodou feito enceradeira. Até conseguiu forçar defesa de Ronaldo em um cruzamento. Já o menino com nome de piloto de Fórmula 1 sequer tocou na bola.
O que vem pela frente
Agora, o Inter vai para o tudo ou nada nas nove finais que restam para escapar do rebaixamento. E o primeiro jogo já é no sábado. A delegação gaúcha viajou na noite de quarta para o Rio de Janeiro, onde nesta quinta (23) e sexta (24) treina na Escola de Educação Física do Exército, na Urca.
No sábado, às 17h30min (de Brasília), encara o Fluminense. Depois, terá outras oito decisões. Entre os adversários, pega cinco equipes que também brigam na parte de baixo da tabela Atlético-MG, Vitória, Ceará, Santos e Bragantino.
As noves finais que restam
- 26/10 – Sábado – 17h30min – Fluminense x Internacional
- 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG
- 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias