Internacional: Fernando e Borré são dúvida para terça (29)

Na entrevista coletiva após a vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Internacional levou preocupação aos torcedores. Roger Machado revelou que Fernando não foi poupado da partida de sábado (26), bem como falou da situação de Rafael Borré, que saiu sentindo dores musculares no posterior a coxa direita. Os dois são dúvida para terça-feira (29), quando o time estreia na Copa do Brasil, contra o Maracanã, no Beira-Rio.

Entre as perguntas dos repórteres estava a situação do colombiano, que saiu de maca após cair deitado no gramado. Antes desse lance, o camisa 19 havia marcado o terceiro gol colorado, voltando a balançar as redes depois de cinco jogos.

– O Borré tentou alcançar aquela bola [um passe de Bernabei, que o atacante levantou a perna direita] e sentiu alguma coisa. Ainda é cedo para fazer um diagnóstico. A gente já sabe de antemão que o Borré sempre tem boa recuperação. Vamos esperar que não tenha sido nada, só um susto. Até porque estamos com o cobertor um pouco curto.

Cobertor curto?

Isso porque dois garotos da base que completam o grupo do ataque também estão lesionados.

– O Lucca teve uma questão muscular e o Ricardo [Mathias, que não vem sendo relacionado] teve uma entorse no joelho – disse, sem entrar em maiores detalhes.

O comandante alvirrubro antecipou que Carbonero, afastado por lesão muscular no 0 a 0 contra o Fortaleza, no dia 13, já trabalha na transição.

– O Carbo está no campo já. Vi ele correndo.

No começo da coletiva, Roger ainda falou do volante Fernando, que sequer foi relacionado no sábado:

– Fernando não foi poupado. Na terça [no 3 a 3 com o Nacional-URU] o Vitão e ele se baterem e o Fernando sentiu o tornozelo.

O que vem pela frente

O elenco se reapresenta no CT Parque Gigantes na tarde desta segunda-feira (28), após folga no domingo (27) para iniciar a preparação para a estreia na Copa do Brasil. O Colorado entra na terceira fase da competição, recebendo o Maracanã, o Ceará, na terça (29), às 19h, no Beira-Rio.