Assista à íntegra da coletiva de Roger Machado, do Internacional

Terminada a vitória por 3 a 1 do Internacional sobre o Juventude, partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva no Beira-Rio. O técnico colorado analisou a nona partida em 29 dias, praticamente um jogo a cada três dias. O confronto ocorreu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Alvirrubro completou sua sexta partida pelo Brasileirão, somando duas vitórias, três empates e uma derrota. Chegou a nove pontos, com oito gols a favor e quatro contra. Acompanhe a coletiva do técnico Roger Machado.

O que vem pela frente

O Internacional se reapresenta no CT Parque Gigantes na tarde de segunda-feira (28), após folga neste domingo (27) para iniciar a preparação para a estreia na Copa do Brasil. O Colorado entra direto na terceira fase da competição, recebendo o Maracanã, o Ceará, na terça (29), às 19h, no Beira-Rio. Depois, o Alvirrubro encara quatro jogos diretos longe de casa, dois pelo Brasileirão e dois pela Libertadores.

No Nacional, o Alvirrubro pega o Corinthians, no próximo sábado (3), na Arena Itaquera, em São Paulo. No dia 11, Dia das Mães, o Colorado vai ao Rio de Janeiro, encarar o Botafogo, no Engenhão. Pelo torneio continental, vai a Medellín, Colômbia, enfrentar o Atlético Nacional, no dia 8, e a Montevidéu, pegar o Nacional, no dia 15.

O time o técnico Roger Machado só volta a atuar no Beira-Rio no dia 18, quando recebe o Mirassol. Mas viaja mais uma vez, para ir a Recife, enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro. Encerra o mês de maio voltando a sua cancha, para receber o Bahia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América.